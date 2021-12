Algodão: fibras especiais fazem diferença na produção de vestuário

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de dezembro de 2021.

Com diferentes características, os algodões pima, egípcio, acala e anual são materiais bastante utilizados na indústria têxtil.

O algodão é uma das fibras naturais mais populares e consumidas no mundo. Segundo dados divulgados pela Associação Nacional dos Exportadores de Algodão (Anea), o Brasil é o segundo maior exportador mundial e deve fechar a safra de 2021 com recorde de 2,33 milhões de toneladas.

Diversas espécies de algodão são plantadas em diversas partes do globo e, com isso, a fibra adquire aspectos próprios devido ao ambiente de cultivo. Por esse motivo, o material usado para fins têxteis há mais de 5 mil anos pode ter diferentes características e oferecer qualidades específicas às peças de roupa.

Tipos de algodão

Também conhecido como fibra dos trópicos, por combinar com os dias mais quentes, o algodão tem como principais características a suavidade, a capacidade de absorção, a durabilidade e a respirabilidade.

Os tecidos derivados desse material podem ser sedosos ou mais ásperos, lisos ou com textura e grossos ou finos, dependendo da confecção e do tipo da fibra utilizada. De modo geral, existem quatro principais tipos de algodão, podendo ser pima, egípcio, acala e anual.

Algodão pima

O algodão pima possui coloração creme e é produzido nos vales áridos da Califórnia, do Arizona e do Peru sobre solo irrigado. Uma das características da fibra desse material é o seu comprimento, que varia de 38 mm a 41 mm, enquanto o convencional não passa de 31 mm. Sendo mais longo, o algodão pima requer menos emendas, o que diminui as chances de rompimento.

As peças de roupas confeccionadas com essa matéria-prima, como a camiseta de algodão pima, costumam ser mais resistentes e duráveis. O fator facilita a manutenção do item, que pode ser lavado a máquina sem comprometer o tecido.

Algodão egípcio

Produzido em alguns países africanos, como Egito e Sudão, em vales circundados por regiões desérticas, o algodão egípcio é caracterizado por sua coloração esbranquiçada e sua fibra de alto comprimento e resistência.

O material é destinado à produção de peças de cama, mesa e itens de moda íntima de alto valor. O tecido de algodão egípcio é conhecido pelo número de fios utilizados em sua trama, como 110 fios ou mais.

Algodão acala

Também produzido na Califórnia e no Peru, o algodão acala tem fibras com comprimento na faixa de 32 mm a 34 mm, classificadas como meia longas quando comparadas com os outros materiais. No Brasil, o material também já foi produzido no Mato Grosso e, atualmente, na Bahia.

A fibra de algodão acala é destinada principalmente à confecção de camisas, malhas finas e também peças para cama, mesa e banho.

Algodão anual

A fibra de algodão anual, também conhecido como upland, tem coloração branca e comprimento inferior a 32 mm. O material é cultivado em larga escala e em boa parte do cerrado brasileiro.

Garantindo versatilidade na produção, o algodão anual é usado na confecção de fios para jeans, malhas, camisaria e tecidos de cama, mesa e banho.