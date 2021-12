Significado das cores ajuda na escolha de rosas para presentear

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de dezembro de 2021.

As rosas possuem diferentes tonalidades, fator que pode causar indecisão. Presentear com flores é costume que remete ao antigo Egito.

O ato de presentear alguém com flores é mais antigo do que parece. Os primeiros registros na história surgiram ainda no antigo Egito, onde usava-se os itens como homenagem aos entes queridos que haviam partido.

Na Grécia Antiga a prática também permaneceu. Naquela época, os gregos ofereciam flores às crianças recém-nascidas, como um gesto de boa sorte e também a outras pessoas, quando desejavam demonstrar amor ou admiração.

Com o passar do tempo, a ideia de comprar flores para presente foi adquirindo diferentes representações, mas atualmente as rosas ganham destaque no momento da escolha. Seja em forma de arranjo ou buquê, a flor é sempre uma boa pedida na hora de presentear, mas é preciso ter atenção à cor para não errar no presente e acabar cometendo alguma gafe.

Significado das cores das rosas

As rosas são flores que crescem em forma de arbusto ou trepadeiras e possuem folhas simples. Ao longo dos anos, elas foram recebendo cruzamentos entre diferentes espécies para adquirir aromas e cores variadas.

De modo geral, dar uma rosa de presente é uma forma de expressar carinho. As clássicas são as adaptáveis às mais diversas ocasiões e, por esse motivo, são as preferidas dos indecisos. No entanto, para acertar em cheio no presente, é preciso conhecer o significado de cada cor.

Rosas vermelhas

O vermelho é caracterizado como a cor do amor e da paixão. Não é à toa que as clássicas rosas vermelhas são as preferidas pelos casais apaixonados, por traduzirem romantismo. No entanto, a cor também pode ser usada para expressar admiração e respeito por entes queridos.

As rosas vermelhas normalmente aparecem em arranjos e buquês e são ótimas opções de presente para aniversários, aniversário de namoro, casamento e Dia dos Namorados. Também são muito presenteadas no Natal e comemorações de final de ano.

Rosas cor-de-rosa

Assim como as rosas vermelhas, as cor-de-rosa também demonstram amor, porém de uma maneira mais delicada. As flores nessa cor também significam carinho, amizade, gratidão, consideração e afeto.

As rosas cor-de-rosa são bastante usadas para presentear pessoas importantes em datas como aniversários, Dia das Mães, Dia das Avós, etc. Outra opção é usar as flores para expressar o carinho por uma amiga de infância.

Rosas amarelas

O amarelo é popularmente conhecido como a cor da alegria, da vida e da amizade. Além disso, a tonalidade também indica sucesso e prosperidade. Nas rosas, ambos os significados podem ser considerados na hora de presentear.

Dar rosas amarelas ajuda a reforçar os laços de amizade. Além disso, as flores são opções para presentear em formaturas, aniversários ou até mesmo para celebrar a conquista de uma pessoa querida, como, por exemplo, quem está de casa nova.

Rosas brancas

A cor oficial da paz também aparece nas rosas que, assim como as vermelhas, são as favoritas na hora de presentear. A cor clara pode trazer significados atrelados a pureza, beleza e inocência. Por esse motivo, as flores nesse tom também são as mais escolhidas pelas noivas.

Escolher as rosas brancas pode ser interpretado também como uma forma de agradecimento ou perdão. As flores são bastante usadas em decorações de casamento, de Natal e de ano novo, por exemplo, por atribuírem mais elegância ao ambiente.