Tranformação, mercado, futuro: conheça o mundo VUCA

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de dezembro de 2021.

Conceito foi criado nos anos 1990, mas pode ser aplicado para o momento pós-pandemia. Entenda

Você sabe o que é Mundo VUCA? O termo, criado nos anos 1990, refere-se a uma realidade desafiadora, depois que grandes mudanças de paradigmas aconteceram em todo o planeta naquela época. O conceito busca entender e exemplificar os principais desafios que empresas e governos precisaram enfrentar para se manterem relevantes dentro do novo mundo.

A resiliência é a habilidade de lidar com novas situações da melhor maneira possível e é um dos principais pontos dessa ideia. No mercado de capitais, isso não é diferente, uma vez que conseguir passar por momentos desafiadores é um elemento essencial para qualquer empresa, principalmente quando inserida no mundo VUCA.

Entenda melhor o conceito e veja como as empresas podem se preparar cada vez mais para o futuro.

O que é Mundo VUCA

A palavra VUCA é um acrônimo para as palavras volatility, uncertainty, complexity e ambiguity. Em português, significam volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. O termo mundo VUCA, portanto, refere-se a um mundo com essas características.

O conceito foi criado nos anos 1990 pelo Colégio de Guerra do Exército dos Estados Unidos (US Army War College), após o fim da Guerra Fria, momento de tensão entre Estados Unidos e União Soviética, que durou décadas e definiu comportamentos por todo o mundo. Com seu fim, de acordo com o colégio militar, houve uma grande mudança de paradigmas, fazendo com que o mundo se tornasse um lugar novo, volátil e cheio de incertezas, exigindo uma nova maneira de lidar com ele.

Também nos anos 1990, o sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman definiu o momento a partir de seu conceito de modernidade líquida, discutindo a volatilidade da sociedade e dos mercados, que pediriam cada vez mais preparo para lidarem com isso.

Os conceitos do Mundo VUCA

Como foi visto, o conceito de mundo VUCA discute sobre a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade da sociedade. Entenda mais sobre cada um deles.

Volatilidade

Refere-se às mudanças cada vez mais constantes e rápidas acontecendo no mundo e no comportamento das pessoas. Vale lembrar que o conceito foi criado há 30 anos e, de lá para cá, isso se tornou ainda mais perceptível e veloz, principalmente por conta do avanço da tecnologia.

Incerteza

A volatilidade e a imprevisibilidade das mudanças do mundo levariam a essa incerteza nas ações, exigindo que sociedade, governos e mercados precisassem estar cada vez mais preparados para tomar decisões o mais certeiras possível e enfrentar com resiliência as possíveis consequências delas.

Complexidade

O mundo VUCA é um lugar complexo onde muitas discussões sociais e questões culturais precisam ser levadas em consideração nas tomadas de decisões. Isso vai ao encontro também da globalização, uma vez que, atualmente, ações tomadas em qualquer parte do mundo podem atingir todas as outras, tornando tudo mais complexo.

Ambiguidade

De acordo com o conceito, é a junção de todos os outros fatores. Isso porque, com a volatilidade, a incerteza e o alto grau de complexidade, o que se consegue é uma compreensão ambígua do mundo. Quanto mais variáveis são adicionadas, mais complexo e ambíguo o mundo fica.

O pós-pandemia será um Mundo VUCA?

Considerando o momento de grande mudança no qual o conceito foi criado, muitos estudiosos da sociedade e do mercado enxergam o momento pós-pandemia como um novo Mundo VUCA. Segundo a PwC, consultora mundial de negócios, com a pandemia do novo coronavírus, foi necessário que todos os âmbitos da sociedade se adaptassem à nova realidade, que se tornou muito mais incerta e complexa.

Além disso, o momento foi visto como um grande acelerador das mudanças do mundo, inclusive, muitas que serão levadas para o momento pós-pandemia, exigindo dos mercados mais resiliência, preparo, pesquisa, agilidade e inovação. Por isso, de acordo com a consultora, nos próximos anos, as empresas e os governos precisam estar preparados para toda essa complexidade, ou seja, para um mundo VUCA.