Vantagens de ter um cartão de crédito internacional

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de dezembro de 2021.

Saiba quais são os principais benefícios oferecidos pelas operadoras de cartão

Os cartões de crédito e de débito são um dos meios de pagamentos mais usados pelos consumidores brasileiros. E ter um cartão internacional é uma forma de obter mais vantagens na hora de fazer compras e, claro, de poder sacar e comprar em outros países.

Porém, ao contrário do que muitos podem pensar, ter um cartão internacional não é vantajoso apenas para quem vive viajando, pois existem muitos outros benefícios. Aqui neste artigo, vamos mostrar quais são as principais funcionalidades de um cartão internacional e como ele pode ser útil, mesmo que você só viaje de vez em quando.

Afinal, o que é o cartão internacional?

O cartão internacional tem o formato comum e sua principal diferença para um cartão nacional é que ele não está limitado ao uso em território brasileiro. Dessa forma, é possível usá-lo para sacar e fazer compras em outros países, de acordo com as parceiras e coberturas da operadora do cartão.

No mercado brasileiro, existem opções de diversas bandeiras e modelos. Basta cumprir requisitos básicos, avaliar as propostas e taxas e escolher o seu cartão internacional.

Quais são as principais vantagens de possuir um cartão internacional?

Se você pensa que as vantagens do cartão internacional estão resumidas a compras no exterior, está errado. Confira a seguir quais são as principais vantagens de ter um cartão internacional:

Permite compras online em e-commerces de outros países

Uma excelente vantagem de ter um cartão internacional é que ele permite a realização de compras pela internet em e-commerces de outros países. Se você quer comprar em lojas virtuais dos Estados Unidos, França, China ou de algum outro país, é possível utilizar o seu cartão de crédito internacional.

Assim você não terá mais dificuldades para compras em sites como eBay, Amazon e AliExpress, podendo aproveitar para comprar produtos no preço do mercado estrangeiro, o que pode representar uma grande economia para o seu bolso.

Mais benefícios em programas de recompensas

Mesmo que a anuidade do cartão internacional costume ser mais alta do que a de um cartão nacional, isso é compensado em outros benefícios como, por exemplo, no programa de recompensas da operadora do cartão, ampliando os benefícios tanto para parceiros nacionais como internacionais.

Comprando com cartão internacional, o consumidor tende a ter descontos e percentuais de cashback maiores em lojas e estabelecimentos parceiros. Além disso, há a vantagem de salas exclusivas em aeroportos, seguro-viagem e acúmulo de milhas para quem gosta de viajar.

Câmbio facilitado

O cartão internacional também facilita o câmbio. Com ele, você não precisará ir à uma casa de câmbio para converter moedas em viagens ao exterior. Ao comprar com o cartão, a própria operadora registra o valor da compra em todas as moedas na fatura.

Geralmente, em compras ou saques no exterior, o valor da moeda é definido com base na cotação da mesma perante o real no final do dia.

Compras e saques no exterior

Esse é o principal benefício de um cartão internacional. Ele permite a realização de compras, pagamentos e saques no exterior. E tudo isso de uma forma simples, basicamente passando o cartão da maquininha da loja sem nenhuma dificuldade.

Basta o cartão estar desbloqueado para compras no exterior e pronto! E claro, também é importante ficar atento ao limite de crédito dado pela operadora para não correr nenhum risco na hora da compra.

Já os saques podem ser realizados em agências bancárias e sistemas de caixas eletrônicos parceiros da operadora do cartão. Assim, é possível ter acesso a dinheiro em espécie sem ter de pensar em conversão.

Há ainda outros benefícios como seguros de perda ou roubo do cartão, cobertura de bagagem, cartão virtual, pacote de SMS informativos, pagamento por aproximação, entre outros.

A dica é checar todos os benefícios, taxas e custos adicionais da operadora do cartão para aproveitar o seu cartão internacional da melhor maneira possível.