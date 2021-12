7 cidades para aproveitar as comemorações natalinas

Compartilhe Facebook

Com o Natal chegando e a diminuição das restrições decorrentes da pandemia, muitas são as opções de lugares para viajar.

Com a chegada do fim de ano, o Natal surge para reunir pessoas queridas e renovar as energias para o próximo ano. Nada melhor que aproveitar esse feriado para viajar e se encantar com as programações natalinas. Esse é o tempo para voltar a ser criança, ter belos registros e celebrar ao lado de quem se ama.

A seguir, uma sugestão com sete cidades brasileiras para viajar com a família e desfrutar de todas as atrações temáticas:

1. Curitiba (PR)

A capital paranaense pretende surpreender curitibanos e visitantes com seu chamado: “A gratidão vai iluminar a cidade”. Os principais parques da cidade vão contar com atrações nunca vistas, como um passeio de balão no Jardim Botânico e um carrossel no Parque Tanguá. Também é possível se encantar com a decoração do Passeio Público e da Rua XV, além de encontrar belas lembrancinhas na feirinha da Praça Osório.

2. Gramado (RS)

Situada na serra gaúcha, Gramado oferece o pacote completo para quem deseja uma imersão no clima natalino. O evento Natal Luz deste ano procura reconstruir sonhos e retomar a esperança de tempos melhores. No calendário estão diversas atrações gratuitas programadas, como a Parada de Natal, que é um desfile com personagens temáticos e também uma apresentação com a Orquestra Sinfônica de Gramado.

3. Canela (RS)

A cidade vizinha de Gramado supera as expectativas de quem visita seu Sonho de Natal. O evento reúne muita iluminação, atrações com ou sem ingresso, shows musicais e até corrida de rua temática para os esportistas. A programação engloba opções para toda a idade, que vão desde desfiles de carros à apresentação do coral infantil.

4. Campos do Jordão (SP)

Uma experiência festiva recebe quem opta por visitar Campos do Jordão no período natalino. Conhecida pelo seu Festival de Inverno, a cidade não mede esforços para encantar os turistas e ser cenário do Natal da Serra da Mantiqueira. Como prova disso, as atrações se iniciam com a esperada Decoração de Natal, ação feita pela Fundação Lia Maria Aguiar que visa ornamentar os principais pontos da cidade. A carreata do Papai Noel é um show à parte, que traz vida e magia para lugares comuns, tornando-os temáticos e característicos do natal.

5. Blumenau (SC)

A programação de fim de ano, conhecida como Natal em Blumenau, é muito aguardada por turistas e moradores locais. Isso porque a estrutura tem o costume de se superar a cada ano e fazer os adultos voltarem a sonhar com a magia do Natal. Na programação deste ano já estão incluídas apresentações no coreto da cidade, pista de patinação de gelo, oficinas gastronômicas e concertos.

6. Pomerode (SC)

A Weihnachtsfest, ou Festa de Natal em alemão, é uma celebração com atrações para toda a família. A pequena cidade de Santa Catarina se transforma nessa época do ano com decoração típica, desfiles e apresentações. Um dos pontos altos é a gastronomia do evento, em especial os doces, como as bolachas decoradas e o Stollen, um pão doce típico do Natal alemão que ganha o coração dos visitantes.

7. Monte Verde (MG)

Conhecido como Natal Cultural nas Montanhas, o festival do vilarejo mineiro carrega muita tradição e aconchego. Neste ano a programação envolve visitação da casa do Noel, apresentação da banda dos PMs e o esperado Despertar das Luzes na Avenida Monte Verde. Além disso, intervenções teatrais e narrações de história acontecerão na praça da cidade e será possível se deslumbrar com personagens característicos da comemoração, como o esquilo Nelson e o boneco de neve Floquinho.

