Flacidez no braço: tratamentos que permitem dar “tchauzinho” com mais confiança

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 9 de dezembro de 2021.

Rio de Janeiro 9/12/2021 – Depois dos 25 anos de idade, é normal que exista um balanço negativo entre a produção e a destruição do colágeno da pele, o que leva à flacidez

Flacidez no braço é uma queixa frequente durante o processo de envelhecimento. Por isso, a dermatologista formada pela Universidade de São Paulo (USP), Ana Carulina Moreno, explica um pouco mais sobre como essa condição pode ser tratada.

A flacidez da pele do braço, mais propriamente da região do tríceps, conhecido popularmente como “músculo do tchauzinho”, é uma condição que incomoda muitas mulheres por diferentes motivos, e isso se dá porque as fibras colágenas e elásticas responsáveis pela sustentação da pele têm a sua produção diminuída com o passar dos anos.

A boa notícia é que a flacidez dessa região pode ser tratada de diferentes formas, que vão além de manter uma rotina com exercícios físicos e boa alimentação. Ou seja, há procedimentos estéticos que atuam nesta área do corpo!

Depois dos 25 anos de idade, é normal que exista um balanço negativo entre a produção e a destruição do colágeno da pele, o que leva à flacidez, explica a médica Ana Carulina, e essa flacidez só é revertida com bioestímulo de colágeno. Mas, afinal, como conseguir esse bioestímulo?

A dermatologista explica que atualmente há alguns procedimentos estéticos que retardam e tratam o processo de envelhecimento, devolvendo e mantendo um aspecto mais jovem para o braço. Segundo a Dra. Ana Carulina, há uma dupla imbatível para o tratamento de flacidez no braço, os bioestimuladores injetáveis, ultrassom microfocado e a radiofrequência microagulhada.

Os bioestimuladores injetáveis são substâncias diluídas em consultório e aplicadas em planos profundos da pele, gerando um recrutamento de células que estimulam o aumento da produção de colágeno, por isso são chamados de bioestimuladores de colágeno, pois estimulam a pele a produzir o seu próprio colágeno. Segundo a Dra. Ana Carulina, o resultado esperado é de uma pele mais firme e mais densa.

Já a radiofrequência microagulhada, é uma tecnologia que gera um aquecimento controlado na área tratada, estimulando as fibras de colágeno e elastina – responsáveis pela firmeza e sustentação do tecido, melhorando o aspecto da pele na região.

Dra. Ana Carulina é especialista em procedimentos e tratamentos estéticos (faciais e corporais) no Rio de Janeiro.

Site: https://www.carumoreno.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/dra.carumoreno/

YouTube: Dra. Ana Carulina Moreno

WhatsApp: (21) 99625-6065

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 01, Bloco Lagoa 1, Salas 161 e 162, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ

Website: https://www.carumoreno.com.br/