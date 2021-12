Aproximadamente 80% das PMEs planejam investir em automação

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 9 de dezembro de 2021.

São Paulo 9/12/2021 – Desde o primeiro dia, nossa missão é democratizar a complexa tecnologia RPA e torná-la acessível a empresas de todos os tamanhos.

Com os avanços tecnológicos, pequenas e médias empresas já podem automatizar processos e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos.

Falar em automação há alguns anos remetia imediatamente a empresas como IBM, Microsoft e outras gigantes da indústria da tecnologia. Apenas empresas de grande porte conseguiam investir em soluções de automação, otimizando seus processos de produção, atendimento e obtenção de dados — e aumentando exponencialmente a distância entre elas e suas concorrentes de menor tamanho. Isso acontecia porque, para poder investir em soluções de automação, necessitava-se de um aporte financeiro elevado, deixando de fora do jogo empresas com menos potencial financeiro e que abocanham uma fatia menor do mercado.

O cenário da automação, contudo, está passando por transformações. Uma pesquisa realizada pela Xerox aponta que 80% dos CEOs de Pequenas e Médias Empresas (PMEs) pretendem investir em ferramentas de automação, indicando um mercado em crescimento e com potencial ainda inexplorado com novos players surgindo diariamente.

Os avanços recentes da tecnologia no ramo da automação fizeram surgir novas empresas de prestação de serviços de menor porte, focadas em entregar soluções de automação acessíveis ao grande público. São os chamados Managed Service Providers (MSPs, ou Provedores de Serviços Tecnológicos), que oferecem diversos pacotes de serviços para automação de processos repetitivos.

Alguns dos processos que podem ser automatizados são: geração e atualização de planilhas, atendimento ao cliente, marcação de consultas, geração de relatórios, gerenciamento de despesas, serviços de pós-vendas, emissão de notas fiscais, entre outros processos previsíveis e com grande volume que tendem a ocupar o tempo e os recursos de empresas dos mais variados setores. Com isso, vários modelos de negócio podem se beneficiar de uma solução em automação — escritórios de contabilidade e advocacia, clínicas médicas e hospitais, padarias e restaurantes, lojas de atacado e varejo, concessionárias, etc.

Sergey Yudovsky, cofundador e CEO da ElectroNeek — uma das empresas líder em automação (RPA) no mercado — comenta sobre a popularização da automação atualmente: “A tecnologia de automação RPA aparece como uma forma de nivelar o campo de jogo, já que permite que pequenas e médias empresas otimizem seus fluxos de trabalho com investimento relativamente acessível. A escolha de um parceiro adequado de automação se mostra crucial para que as PMEs se mantenham competitivas no cenário atual.”

Dessa forma, a introdução da tecnologia de automação de forma acessível nas empresas tende a reduzir a distância entre gigantes multinacionais e pequenos comércios locais, possibilitando maior geração de receita aos players mais modestos e subsequente diminuição de custos — além de uma melhora na qualidade geral dos serviços prestados.

Para saber mais detalhes sobre automação, basta acessar: www.electroneek.com

Website: http://www.electroneek.com