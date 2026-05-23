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Torneio das Escolinhas promove integração e voleibol no Ginásio Darcy Ribeiro
Torneio das Escolinhas promove integração e voleibol no Ginásio Darcy Ribeiro

Torneio das Escolinhas promove integração e voleibol no Ginásio Darcy Ribeiro

Jornal Montes Claros 23 de maio de 2026

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Evento reúne projetos esportivos e escolas municipais em ação conjunta neste sábado.

Montes Claros, 23 de maio de 2026 — A manhã deste sábado será marcada por integração e muito voleibol em Montes Claros. O Montes Claros Vôlei e a Associação Educacional, Esportiva e Social do Brasil (AEESB), em parceria com a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Esportes e Juventude, realizam o Torneio das Escolinhas, no Ginásio Darcy Ribeiro, na Praça de Esportes da cidade.

Programação

O torneio começa às 8h e reunirá alunos dos projetos de escolinhas da AEESB, das escolinhas da Secretaria de Esportes e estudantes de escolas municipais. O objetivo é incentivar a prática esportiva, promover a convivência social e aproximar crianças de diferentes iniciativas esportivas da cidade.

Formação esportiva e social

O supervisor do MOC Vôlei e da AEESB, Guilherme Andrade, destacou que o torneio vai além da competição: “É um momento de integração, aprendizado e incentivo ao esporte. Nosso objetivo é proporcionar experiências positivas para essas crianças, fortalecendo o voleibol e mostrando a importância do esporte na formação pessoal e social.”

A educadora física da Secretaria de Esportes e treinadora da escolinha da Praça de Esportes, Vanessa Fróes, reforçou o caráter integrador da ação: “Cada treino, cada jogo, ajuda a construir não apenas atletas, mas cidadãos mais confiantes e preparados para o futuro. Esperamos que este fim de semana seja marcado por muito esporte, alegria e união.”

O Torneio das Escolinhas fortalece o voleibol em Montes Claros e valoriza o papel do esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento social. A iniciativa também aproxima projetos esportivos da comunidade, criando oportunidades para jovens talentos e incentivando hábitos saudáveis.

Com apoio da Prefeitura e da Secretaria de Esportes, o evento reafirma o compromisso de Montes Claros em investir na formação esportiva e social das crianças, consolidando o voleibol como uma das principais modalidades da cidade.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da AEESB e MOC Vôlei

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