Colômbia promove a inclusão e a democratização dos serviços financeiros

* Por: - 9 de dezembro de 2021.

São Paulo, Brasil 9/12/2021 – “Queremos nos tornar um catalisador para a democratização dos serviços financeiros”, salienta Hernando Rubio, CEO e cofundador da MOVii.

O país latino-americano promove ferramentas de inclusão financeira, de forma que qualquer cidadão possa pagar e receber digitalmente como assim também acessar a outras opções de investimentos.

A partir de dezembro de 2021, os colombianos poderão comprar criptomoedas por meio do Bancolombia, o maior banco da Colômbia. Um número limitado de clientes do Bancolombia terá acesso a comprar Bitcoin e outro investimentos de suas contas como parte de um programa piloto de um ano. O programa será supervisionado pela Superintendência Financeira da Colômbia, o regulador financeiro do país.

O Bancolombia administrará os fundos fiduciários do cliente, enquanto uma empresa fornecerá a infraestrutura para a troca e custódia de criptomoedas, seja para saques, depósitos ou movimentação de ativos. A área restrita regulatória da Colômbia é única entre os países latino-americanos, mas tem progredido lentamente desde seu início em abril.

No mês passado, apenas um dos nove projetos aprovados foi além da fase de planejamento: a iniciativa MOVii-Bitpoint, que integra às duas plataformas, para que os usuários possam comprar criptografia no Bitpoint por meio de suas contas. Hernando Rubio, CEO e cofundador da MOVii, uma das empresas fintech líderes na Colômbia, que fornece serviços de pagamento para mais de 2 milhões de usuários por meio de sua carteira digital, disse anteriormente que a startup está trabalhando em uma futura integração com a bolsa de criptomoedas latino-americana para aumentar sua base de clientes, bem como os serviços oferecidos.

“Com os nossos novos parceiros, continuaremos a nossa missão de promover a inclusão financeira de forma que qualquer colombiano possa pagar e receber digitalmente como assim também acessar a outras opções de investimentos, como as criptomoedas. Queremos atingir mais pessoas e empresas nos tornando um catalisador para a democratização dos serviços financeiros. Estamos felizes por ter encontrado bons parceiros que compartilham a nossa visão”, explicou Rubio.

A empresa recentemente levantou $ 15 milhões de investidores dos EUA, por meio de dois novos investidores, Square, Inc. e Hard Yaka. A Square, Inc se especializa na criação de ferramentas para incluir economicamente as empresas e indivíduos. Hard Yaka é o fundo de investimento do Vale do Silício administrado por Greg Kidd, um dos primeiros investidores no Twitter.

“Hard Yaka tem o prazer de investir em conjunto com a Square, Inc. na MOVii. Vale ressaltar que MOVii também ajuda grande parte da diáspora venezuelana a obter as credenciais que precisam para começar uma nova vida na Colômbia. Celebramos esse tipo de modelo de inclusão financeira responsável”, acrescentou Greg Kidd, sócio-fundador da Hard Yaka.

Website: https://www.movii.com.co/en/home/