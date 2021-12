Ciclo Jacutinga: novo cicloturismo na divisa de Minas Gerais e Rio de Janeiro

Compartilhe Facebook

São Paulo, SP 10/12/2021 – A região é realmente muito bonita e as pessoas precisam conhecer melhor esses pequenos paraísos escondidos.

Com 678km de extensão e 15 percursos, novo roteiro totalmente sinalizado está localizado na região de Santa Rita de Jacutinga, cidade mineira na divisa de Minas Gerais e Rio de Janeiro

Uma região repleta de atrativos naturais, na divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, com paisagens emolduradas pela Serra da Mantiqueira. É neste contexto que está localizado o mais novo circuito de cicloturismo do Brasil: o Ciclo Jacutinga, lançado no final de novembro no Abeta Summit, o Congresso Brasileiro de Ecoturismo e Turismo de Aventura.

Com 15 percursos e mais de 678 km de extensão, o roteiro tem ponto de partida na cidade mineira de Santa Rita de Jacutinga, além de passar por dez vilarejos e 15 cachoeiras.

São dois estados impactados (Minas Gerais e Rio de Janeiro), duas regiões turísticas (Circuito Serras de Ibitipoca e Vale do Café) e sete Municípios (Santa Rita de Jacutinga, Rio Preto, Passa Vinte, Bom Jardim de Minas, Valença, Barra do Piraí e Barra Mansa).

Para desenhar as 15 rotas que formam o Ciclo Jacutinga foram levadas em conta as opiniões de cerca de 20 ciclistas de Santa Rita, acostumados a pedalar pela região, que auxiliaram no projeto com dicas de passeios que já eram feitos na cidade, além da formatação dos roteiros e no mapeamento das trilhas. Ou seja: é um circuito feito por ciclistas e para ciclistas.

“As conversas com essas pessoas que já pedalam foram fundamentais para que conseguíssemos colocar o Ciclo Jacutinga em funcionamento. A ideia já existia e pudemos desenvolver um roteiro que valoriza as belezas naturais da região, aproveitando os caminhos, as estradinhas de terra e as trilhas que já existem na cidade para fazer esta rota turística para ciclistas”, comenta Gil Cunha, idealizador do projeto e atual secretário de turismo de Santa Rita de Jacutinga.

Conhecendo a estrutura do Ciclo Jacutinga

Embora seja uma cidade pequena, com cerca de cinco mil habitantes, Santa Rita de Jacutinga tem um vasto território, com mais de 437mil km². O município é encravado entre montanhas belíssimas, com diversos atrativos naturais – inclusive dezenas de cachoeiras, um dos principais chamarizes da vida ao ar livre na região.

“A região é realmente muito bonita e as pessoas precisam conhecer melhor esses pequenos paraísos escondidos. Desenhamos o Ciclo Jacutinga passando por todos os cantos do munícipio, em todas as comunidades rurais, com circuitos para todos os níveis de cicloturistas”, explica Gil.

Diferente de outras rotas de cicloturismo pelo Brasil, uma das metas do Ciclo Jacutinga foi facilitar a logística dos ciclistas. Todas as ciclorrotas são circulares; ou seja, elas começam e terminam no centro da cidade de Santa Rita de Jacutinga. Desta forma, a ideia é que os ciclistas turistas tenham facilidade para se hospedarem e se alimentarem quando o trecho de pedal do dia se encerrar.

“A cidade tem uma boa estrutura de hospedagem e alimentação, e está totalmente rodeada por montanhas. Então, a cada dia o turista pode optar por um roteiro diferente, sempre de maneira autoguiada. Ele pode viajar com outras pessoas, que às vezes nem vão fazer as atividades de ciclismo, mas à noite se encontram para atividades em conjunto na cidade”, complementa Gil.

As 15 etapas do Ciclo Jacutinga

Todas as 15 ciclorrotas do Ciclo Jacutinga são autoguiadas: as trilhas são totalmente sinalizadas com placas, além de estarem devidamente cadastradas em aplicativos de GPS, como o Wikiloc. Para quem quiser fazer o Ciclo Jacutinga inteiro, a sugestão dos organizadores é de 12 dias de roteiro – o que significa que em três dias a pessoa percorra duas rotas, as mais curtas do circuito.

Mas é possível também que cada ciclista desenvolvas seu próprio roteiro autoguiado pelos morros, montanhas e trilhas da região: são percursos entre 15km e 100km de extensão, para todos os gostos e preparos físicos.

Além do recém-criado Ciclo Jacutinga, a cidade de Santa Rita de Jacutinga recebe outro circuito de cicloturismo: a Volta das Transições, com início e encerramento no município.

Localização e como chegar

Santa Rita de Jacutinga tem uma localização estratégica, já que se encontra entre as três principais capitais do país, Belo Horizonte, em Minas Gerais, a cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. O acesso mais próximo é por carro, com ligação direta com as rodovias Presidente Dutra e BR-040.

