Como garantir a segurança e a higiene adequada durante as férias?

10 de dezembro de 2021.

São Paulo, SP. 10/12/2021 – Para a correta higienização das mãos, como totens de álcool em gel ou papéis-toalhas esterilizados e embalados individualmente

Tirar férias é o que todos esperam após um ano intenso como 2021. Mas, como fazer para garantir a saúde, segurança e tranquilidade nesse período?

Uma das épocas mais esperadas do ano são as férias, já que há tempo para reunir com familiares, amigos e garantir uma viagem planejada. E por ter esse sentimento, as férias são sempre um destino desejado e cotado muito tempo antes. Contudo, devido ao cenário pandêmico vivido desde 2020, em um estudo publicado pela secretaria de sub gestão estratégica, foi analisado que entre agosto e dezembro de 2020, houve uma perda nos setores cultural e de turismo em até 100% da receita.

Posteriormente, já com o plano vacinal acelerado no país no ano de 2021, os resultados indicaram um crescimento positivo na procura por novas viagens, e que durante o mês de setembro, mais de 50% dessas pesquisas foram feitas para o exterior, segundo o Banco Central (BC). Para mais, embora seja o menor número desde 2004, com a vacinação dando segurança e os locais sendo mais flexíveis, a procura tende a aumentar cada vez mais. Mas, e a preocupação com a higiene das mãos e de superfícies, será que deve aumentar também?

Pela saúde de todos, a higienização das mãos é fundamental, tal como algumas ações que não facilitam uma nova onda de infecção, seja pelo vírus da Covid-19 ou outros que circulam com maior facilidade durante o período com grandes trâmites e viagens prolongadas. Em campanhas que alertam os cuidados necessários para a proteção da população, segundo a Anvisa, entre dezembro de 2020 e novembro de 2021 foram emitidas 5.735 notificações em processos sanitários , podendo essa taxa ser considerada alta, ainda que com cobertura de segurança do órgão responsável e com possibilidade de queda para os próximos meses devido à vacinação.

Para mais, em período de férias, é importante que o uso de máscara seja mantido e, sobretudo, em lugares públicos e fechados. Além disso, é indicado que os estabelecimentos mantenham os equipamentos adequados para a correta higienização das mãos, como totens de álcool em gel ou papéis-toalhas esterilizados e embalados individualmente, que além de garantir as melhores práticas para a higienização das mãos, evitam a contaminação do dia a dia em estabelecimentos como hotéis e restaurantes, por exemplo.

Por fim, o cuidado com a higienização das mãos e dos ambientes, é fundamental para garantir a segurança e a tranquilidade nessas férias. Afinal, a saúde é responsabilidade de todos.

