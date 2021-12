Chatbots no Instagram estão crescendo no Brasil

10 de dezembro de 2021.

Já presentes em sites, blogs e diferentes aplicativos e redes sociais, agora os assistentes pessoais virtuais também chegaram ao Instagram.

Chatbots são assistentes virtuais que utilizam recursos de processamento de linguagem natural para interagir com os usuários via mensagens (Interface Conversacional). Alguns chatbots utilizam inteligência artificial para descobrir a intenção na frase do usuário, lidar com ambiguidades, encontrar a melhor resposta e fortalecer seu sistema de aprendizagem progressiva a cada interação.

Apenas um chatbot já é suficiente para uma ação de interação em diversos canais digitais, sem a frieza das Unidades de Respostas Audíveis (URAs), compartilhando base de conhecimento e estimulando um diálogo espontâneo. Eles já atuam em canais como WhatsApp Business, Telegram, Facebook e e-mail marketing, além dos sites institucionais. E recentemente, chegaram ao Instagram. Esta vantagem de multicanalidade permite uma réplica de fala com a naturalidade da linguagem humana, sistema internacionalizado e uma memória evolutiva seguindo cada novo contato dos usuários.

Uma das vantagens de um chatbot no Instagram é a iniciação de conversas reais pelo aplicativo, que pode levar aos outros canais em que uma empresa marque presença. Essa existência em multicanais, iniciada a partir do Instagram, acontece com o uso de botões de “enviar mensagem” configurados em anúncios que levam o seguidor até o direct do perfil empresarial ou para outros canais de comunicação de preferência do cliente, como WhatsApp e Facebook Messenger.

Os assistentes virtuais inteligentes que já oferecem soluções de excelência no atendimento automatizado em diferentes canais, chegaram em julho ao Instagram e já estão gerando crescimento significativo. Em um primeiro momento, os chatbots estão liberados na rede social para iniciar diálogos ou entregar respostas rápidas aos comentários deixados por seguidores da conta empresarial, nas postagens e na interação pelo Direct Messenger (DM). Mas há um detalhe importante: para ter um chatbot no Instagram, cada conta empresarial precisa ter mais de 1000 seguidores.

Como chatbots no Instagram estão crescendo no Brasil?

Uma das tendências informadas por uma pesquisa da Grand View Research é que o uso de chatbots deverá aumentar 24,9% entre 2021 e 2028. Diante da pandemia de Covid-19, de crises na economia brasileira e das mudanças de comportamento dos consumidores, recorrer às novas tecnologias e se adaptar aos cenários digitais modernos se tornou não só a saída para as empresas que buscam sobreviver, mas a solução para alcançarem crescimento interno, espaço entre os concorrentes e lucros ao final de cada mês.

Outro estudo, da MarketsandMarkets — realizado antes da chegada dos bots ao Instagram—, com perspectivas para 2024, apontou que o mercado de bots inteligentes deverá crescer 30% a cada ano. Por isso, o esperado agora é que esta porcentagem seja ainda maior. Com o crescimento do número de perfis de empresas brasileiras na rede social, para atender a procura de usuários interessados em ter novidades e contato com suas marcas preferidas por esse canal, foi preciso qualificação nos setores de atendimento.

Para isso acontecer, foi necessário que o Facebook adicionasse suporte para a API (interface de programação de aplicações) do Messenger na rede social vizinha. Só assim, cada empresa com perfil no Instagram conseguiu permissão para gerir suas mensagens privadas recebidas através de aplicações externas e configurar chatbots para lidar com as altas demandas de notificações.

Enquanto um bot realiza contatos iniciais no Instagram ou responde questionamentos simples e não deixa nenhum cliente esperando, a equipe humana de atendimento pode se dedicar a casos mais complexos de consulta. Ou seja, além de favorecerem a empresa com a diminuição no custo de atendimento, os bots aperfeiçoam e qualificam a experiência do cliente e oportunizam “folga” para as equipes humanas. O resultado é o alcance de maior agilidade e organização na gestão da comunicação.

Website: https://www.inbot.com.br/blog/como-chatbots-instagram-estao-crescendo/