Workshop gratuito ensina como fotografar em casamentos

10 de dezembro de 2021.

São Paulo 10/12/2021 – Os casamentos têm tido grande demanda. Para se ter uma ideia, antes da pandemia o setor movimentava ao ano cerca de R$ 17 bilhões em eventos sociais

Evento acontece em Porto Alegre, dia 11 de dezembro, das 13h às 16h

Fotografar casamentos sempre foi um mercado aquecido com oportunidades que só crescem. Porém, o ano de 2020 foi um ano que trouxe desafios ao setor, como aconteceu com diversos mercados. Agora, com o avanço da vacinação combinado ao fim das restrições de capacidade, o mercado de eventos, que sempre foi aquecido, dá sinais de volta aos tempos áureos. Isto está gerando um aumento expressivo no número de festas e eventos.

Os casamentos têm tido grande demanda. Para se ter uma ideia, antes da pandemia o setor movimentava ao ano cerca de R$ 17 bilhões em eventos sociais e R$ 250 bilhões em eventos corporativos, como feiras e congressos, segundo levantamento do Instituto Locomotiva para a Abrafesta. Segundo a associação eram cerca de 300 mil empresas.

Pensando nisso, a Multisom e a Canon organizam no próximo sábado (11), um workshop gratuito sobre a fotografia de casamento com o fotógrafo Roberto Vianna, que vai compartilhar seus mais de 13 anos de experiência no setor. O workshop acontecerá no Moinhos Office, localizado na rua Mostardeiro, 366 – Independência – PA, das 13h às 16h. O fotógrafo contará com o apoio de um casal de noivos para apresentar suas dicas de fotografia e poses ao vivo.

O evento ainda oferecerá um certificado de conclusão de curso. As inscrições podem ser realizadas através do WhatsApp (49) 99135-2689 ou do e-mail marketing@multisom.com.br.

Saiba mais sobre o palestrante aqui: https://www.robertovianna.com.br/roberto-vianna/

Website: http://www.canon.com.br