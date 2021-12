Social Digital Commerce aumenta 268% durante a Black Friday 2021

Compartilhe Facebook

São Paulo 13/12/2021 – A empresa que é especializada em fullcommerce fornece soluções de alta tecnologia garantindo uma experiência única no momento da compra até a entrega do produto

A empresa que é especializada em fullcommerce fornece soluções de alta tecnologia que integram toda a cadeia logística, vendas digitais, marketing e atendimento ao cliente, garantindo uma experiência única no momento da compra até a entrega do produto ao consumidor final.

Uma das principais datas promocionais do ano, a Black Friday rendeu a Social Digital Commerce um aumento de 268% em comparação ao ano anterior. “A Black Friday se consolidou como o principal momento do comércio eletrônico no Brasil. Além disso, estamos conseguindo deixar o consumidor cada vez mais confortável em realizar as suas compras online, oferecendo-lhes uma melhor experiência não só na entrega, mas também no relacionamento e fidelização”, comemora o CEO da Social Digital Commerce, Ricardo Onofre.

Ao lado do Dia das Mães e do Natal, essa é a data mais expressiva do comércio eletrônico. Os descontos médios de 2021 superaram os do ano passado (51,36%), batendo em 57,38%, o que pode caracterizar uma reação do comércio ao cenário econômico ainda desafiador.

“A cultura do desconto já diminui a percepção de valor de muitas marcas, porém existem marcas que se aproveitam da Black Friday sem perder seu valor, por isso, é importantíssimo, ter um planejamento e estratégias adequadas para as vendas online, ainda mais na data, que inaugura a temporada de compras do fim de ano”, finaliza Ricardo Onofre.

Perfil de consumo: mulheres lideram compras, com 57%

A maior parte dos pedidos é realizada por mulheres (57%), enquanto os homens ficam com 43% das compras. A faixa etária que mais consome tem entre 26 e 35 anos (34,99%), seguida por consumidores de 36 a 50 anos (33,99%). Na sequência vem a faixa etária dos consumidores de até 25 anos (16,82%). Os brasileiros com mais de 51 anos ocupam a menor porcentagem de compras on-line, representando 14,20% dos pedidos realizados.

