Laudo da USP constata eficiência de gerador de ozônio para câmara fria

13 de dezembro de 2021.

São Paulo 13/12/2021 –

Relatório da ESALQ/USP emitido recentemente demonstra que o equipamento é eficaz na eliminação, em ambientes fechados, de altas concentrações de composto gasoso que amadurece mais rápido os alimentos

Durnte teste com o gerador de ozônio Oxiativa CF 100, da Panozon, aplicou-se ozônio em uma câmara com etileno (responsável pelo amadurecimento mais rápido dos alimentos). Após uma hora e 40 minutos de aplicação, a concentração de etileno foi reduzida a 0. Esse resultado levou a USP a conceder laudo de eficiência para o equipamento, no mês passado.

O equipamento, desenvolvido para pós-colheita, foi projetado para aumentar o “shelf life” (validade) de alimentos, como frutas, legumes e verduras, em câmaras frias. O produto foi desenvolvido utilizando a tecnologia da Panozon, empresa especializada no tratamento de água e ar com ozônio.

Além de eliminar o etileno, como comprova o laudo técnico da USP, o gerador de ozônio combate microrganismos, como fungos e bactérias, além de reduzir odores indesejáveis do ambiente e manter o frescor do alimento. Ecologicamente correto, ele utiliza o ar ambiente, não altera as propriedades naturais dos alimentos e não deixa resíduos.

O Oxiativa CF é composto por um gerador de ozônio com tecnologia de sensoriamento exclusiva da marca, para mensuração do gás presente dentro da câmara fria. Assim, garante que a quantidade de ozônio presente no ambiente permaneça dentro dos parâmetros mínimos e máximos desejados.

Sucesso contra fungos em frutas

Há exemplos da utilização com sucesso do gerador de ozônio em fazendas no país. Na Fazenda Victoria, localizada em Petrolina (PE), segundo o administrador Cristiano Torres, o Oxiativa CF tem ajudado muito contra as doenças, fungos e bactérias nas frutas. “Principalmente em relação a um fungo que fica alojado no talo da manga. Depois da instalação do equipamento, temos melhorado nosso IQF (congelamento individual rápido) no destino. Nós exportamos as frutas para a Holanda”, descreve.

“O aparelho ajuda na higienização das câmaras frias, deixando menos propícia a proliferação de fungos e bactérias. Estamos satisfeitos com a aquisição”, ressalta Torres.

Mais informações: www.panozon.com.br