Intervenção Urbana ocorreu de 8 a 11 de dezembro no Instituto Pasteur

13 de dezembro de 2021.

São Paulo 13/12/2021

Programação incluiu projeção mapeada, espetáculo teatral e contação de histórias

Com muita arte e tecnologia, a intervenção urbana “Abraço” foi pensada para celebrar com toda a família os 130 anos da avenida Paulista. Foram 4 noites de projeção mapeada, video mapping, contação de histórias e espetáculo teatral. Todas as apresentações utilizaram a projeção na fachada do Instituto Pasteur como elemento cênico, interseccionando diversas linguagens artísticas e proporcionando apresentações inéditas para essa data comemorativa tão importante para a cidade de São Paulo.

Abraço é a intervenção do Ateliê Digital Analógico para as comemorações de aniversário da avenida Paulista. Foram 4 noites de projeção mapeada na fachada do instituto Pasteur, prédio histórico e icônico da avenida. E para proporcionar luz e brilho, a ocasião contou com a Tecnologia de Projeção da Panasonic Business. Foram utilizados 3 projetores a Laser modelo PT-RZ21K – 3 Chips DLP, sendo um dos primeiros projetores a laser de 20.000 lumens no mundo. O material oferece ampla reprodução de cores, que iluminaram a fachada e trouxe ao público lembranças do principal ponto turístico de São Paulo de maneira única.

Para as noites de festa o ateliê, além de produzir o evento, foi produzido uma peça audiovisual inédita de mesmo nome (Abraço), que, de forma poética discute esse ato tão saudoso nos dias de hoje. Além da peça audiovisual, integraram a programação as seguintes atrações: Dom Quixote da Paulista (Contação de História): paródia do clássico de Cervantes, com as aventuras e desventuras do “Cavaleiro da Triste Figura”. A releitura criada pelo grupo Teatro Cartum lançou mão de signos paulistanos para criar um canal empático com o espectador. Enquanto são narradas as ações que compõem o roteiro, o cenário é desenhado em tempo real. Com: Teatro Cartum.

De Fulano para Beltrana – Uma Serenata Filigrana (espetáculo teatral): o enredo levou ao público, por meio da linguagem do teatro físico, a inusitada paixão do maestro Fulano pela bailarina Beltrana. A proposta estética usou preferencialmente a corporalidade dos atores, cuja encenação foi influenciada por números clássicos de humor do cinema mudo e o diálogo entre histórias em quadrinhos e artes cênicas; tal diálogo é o pilar do fazer artístico do grupo Teatro Cartum.

A Intervenção Urbana Abraço foi uma realização do Ateliê Digital Analógico por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo.

