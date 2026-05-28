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Vereadores cobram melhorias em infraestrutura, saúde e limpeza urbana na cidade
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Vereadores cobram melhorias em infraestrutura, saúde e limpeza urbana na cidade

Jornal Montes Claros 28 de maio de 2026

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Sessão ordinária da Câmara Municipal reuniu demandas por obras, sinalização, saúde e educação; 13 requerimentos foram aprovados.

Montes Claros, 28 de maio de 2026 — A reunião ordinária da Câmara Municipal de Montes Claros, realizada nesta terça-feira (26/5), foi marcada por cobranças de vereadores em áreas como infraestrutura, saúde, mobilidade urbana e limpeza pública. Além das reivindicações, os parlamentares aprovaram 13 requerimentos voltados para melhorias em diferentes setores da cidade.

Principais cobranças

  • Graça da Casa do Motor (União): pediu reforma do calçadão da Praça de Esportes, que apresenta riscos à população.
  • Rena de Nova Esperança (União): cobrou sinalização viária e asfaltamento na comunidade de Nova Esperança, relatando acidentes frequentes.
  • Marlus do Independência (PSD): anunciou avanço na construção de uma UBS no bairro Carmelo e destacou obras esportivas na região das Acácias.
  • Junior Martins (PP): presidente da Câmara, pediu reforma da Unidade de Saúde do Planalto I e ampliação do atendimento nos bairros JK, Raul Lourenço e Jardim Niemeyer.
  • Eduardo Preto (Pode): alertou para o descarte irregular de lixo em vias públicas e bueiros.
  • Soter Magno (PSD): destacou revitalização da Lagoa do Interlagos e preocupação com entulhos no entorno.
  • Crisóstomo da Minas Brasil (União): defendeu construção de praça e quadra esportiva no bairro Vila Sion e melhorias na Avenida Paulista.
  • Marcos Nem (Pode): pediu ampliação das ações de saúde nas comunidades rurais, citando atendimentos em Claraval.

Requerimentos aprovados

Entre os 13 requerimentos aprovados, destacam-se:

  • Daniel Dias (PCdoB): melhorias nas condições de trabalho dos técnicos de enfermagem, incluindo vale-alimentação e abono salarial.
  • Graça da Casa do Motor (União): ampliação da gratificação prevista na Lei nº 3.588/2026 para incluir mais categorias da educação básica.
  • Professora Iara Pimentel (PT): atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), com foco na saúde mental dos profissionais da educação.
  • Junior Martins (PP): recapeamento da Avenida Sidney Chaves.
  • Soter Magno (PSD): substituição de luminárias no bairro Jardim Liberdade.
  • Ailton do Vilage (MDB): sinalização viária na Avenida Brasil, bairro Santa Lúcia.
  • Cláudio Rodrigues (Cidadania): criação de parque municipal no Residencial Vitória I e II.
  • Igor Dias (PSDB): inclusão da comunidade de Samambaia no programa “ConectaMoc”.
  • Rodrigo Cadeirante (Pode): instalação de faixa elevada na Avenida João XXIII, bairro Santos Reis.
  • Carol Figueiredo (PL): redutores de velocidade ou semáforo na Avenida Minas Gerais.
  • Eduardo Preto (Pode): anteprojeto de gratuidade no transporte coletivo para responsáveis de pessoas com TEA.
  • Ceci Protetora (PRD): regulamentação da lei que proíbe fogos de artifício de estampido.
  • Odair Ferreira (União): construção de um Cemei com quadra poliesportiva nos bairros Jardim Alvorada e Sumaré.

As demandas apresentadas refletem preocupações recorrentes da população de Montes Claros, como infraestrutura precária, falta de sinalização, descarte irregular de lixo e necessidade de ampliar o acesso à saúde e educação.

A sessão ordinária da Câmara reforçou o papel dos vereadores como porta-vozes da comunidade, cobrando soluções e aprovando requerimentos que buscam melhorar a qualidade de vida em Montes Claros.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Rayhanne Tallis e Christine Antonini – com informações da Câmara Municipal

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