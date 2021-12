DGS Brasil e Safe firmam parceria e miram expansão na região nordeste

Compartilhe Facebook

A expectativa é que 800 instituições de saúde dos estados da Bahia, Pernambuco, Ceará e Paraíba se beneficiarão dessa parceria.

A DGS Brasil, empresa pertencente ao Grupo Dedalus, provedor líder de soluções de diagnóstico e gestão hospitalar, e a Safe Suporte à Vida, inovações em soluções médico-hospitalares, firmaram uma importante parceria única com objetivo de propiciar aos clientes/pacientes a experiência de uma empresa global com atendimento de vendas e serviços regionais.

A DGS Brasil possui um portfólio muito vasto de soluções voltadas para a área da saúde; e para atender todo o território brasileiro foi construída uma estratégia de parcerias de negócio para alcançar ainda mais capilaridade. “Nossos clientes terão a oportunidade de receber apoio e suporte de empresas experientes e que estão mais próximas geograficamente, desse modo conseguiremos oferecer um atendimento mais personalizado aos nossos clientes”, explica Patrícia Martinelli, Diretora de Novos Negócios e Marketing da DGS Brasil – Dedalus Group

A Safe Suporte à Vida está no mercado desde 2007 na capital de Recife, em Pernambuco e a partir de contratos exclusivos de representação comercial e assistência técnica na linha de equipamentos médicos para UTI e Centro Cirúrgico, rapidamente se expandiu e passou a distribuir diversas marcas de equipamentos para o nordeste. Localizados nas principais capitais e grandes centros do interior da região, a empresa está investindo pesado em capacitação da equipe de vendas, para ampliar a cobertura de prospecção. “A nossa expectativa é que com a parceria SAFE e DGS tenhamos um crescimento de 10% no faturamento da empresa nos dois primeiros anos de trabalho”, detalha o diretor executivo Felipe Andrade Gama.

Para esta parceria, a DGS Brasil está investindo constantemente em treinamento e capacitação de novos parceiros. “A expectativa é que o market share no nordeste cresça consideravelmente. A SAFE é uma empresa fortemente reconhecida na região, e com uma base de clientes muito significativa. Sendo assim, com essa parceria esperamos ser a empresa de software de saúde preferida da região nordeste”, comemora Patrícia.

Dentre as soluções a serem trabalhadas pelas empresas se destacam:

Deep Unity: uma solução holística para os processos de diagnósticos por imagem, que pode atender a muitas especialidades médicas, seja em radiologia, cardiologia, patologia, oftalmologia etc. Esse software funciona como uma plataforma central para armazenar todas as imagens e documentos médicos e oferece uma ampla gama de serviços padronizados.

E4M (Engage 4 me): plataforma de engajamento clínico que conecta todos os agentes de saúde com o paciente, permitindo a distribuição de resultados, compartilhamento de planos de cuidado, acompanhamento de agendas e inserção de dados no prontuário médico em todas as pontas de forma segura.

BI4H (Business Intelligence 4 Healthcare): a plataforma de BI 100% criada pela Dedalus e com foco nos negócios de saúde que se conecta de forma fácil a uma grande variedade de bases de dados, além de outras soluções do vasto portfólio da companhia.

Website: http://www.dedalus.com.br