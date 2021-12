Desafio premiará empresas com US$ 1 milhão em serviços de segurança digital

13 de dezembro de 2021.

13/12/2021 – O objetivo é ajudar as empresas inovadoras a alavancar soluções e destacar suas conquistas, inspirando as demais a desenvolverem suas próprias grandes ideias

Com aumento de ciberataques no Brasil em 180% em dois anos, o desafio Future of Life Online da Akamai premiará até quatro empresas com soluções de segurança, entrega de conteúdo e/ou Edge Computing

Um estudo recente mostra que inovações digitais nos setores de segurança ou desempenho on-line precisam ser vistas com mais prioridade pelas empresas, pois, só em 2020 foram mais de 18 milhões de ataques a aplicações web, segundo a Akamai, empresa de cibersegurança global. Os dados mostram ainda que a projeção é que no final de 2021 este número mais que dobre, chegando a mais de 42 milhões de ataques, um aumento de 180% em 2 anos. Instituições de segurança online intensificam projetos e soluções para que empresas estejam mais seguras e aptas a combater esses ataques.

O crescimento de ataques a aplicações web coloca em discussão a segurança das APIs já que elas expandem muito a superfície de ataques com que as organizações devem se preocupar. Claudio Baumann, diretor geral da Akamai na América Latina, explica que as vulnerabilidades em APIs podem pôr muito a perder para empresas e indivíduos em todo o mundo e isso pode causar, não apenas impacto de imagem, com vazamento de informações, mas também afetar a disponibilidade ou desempenho de serviços, ao expor dados sigilosos do negócio, da infraestrutura, ou dos clientes. “Posteriormente, esses dados podem ser organizados para compor um ataque de impacto mais relevante, ou uma fraude”.

Observando de perto todas as mudanças na vida digital e pensando na segurança global, a Akamai Technologies lançou o desafio Future of Life Online, que premiará até quatro instituições com um valor total de US$ 1 milhão em soluções de segurança, entrega de conteúdo e Edge Computing. O objetivo é ajudar empresas inovadoras a impulsionar suas soluções e a destacar suas conquistas, inspirando as demais a desenvolverem suas próprias grandes ideias que criarão no futuro da vida online.

Para participar do desafio, as empresas devem ter um produto ou um serviço inovador e viável no mercado que precise de suporte para aumentar a segurança digital, o desempenho na Web e/ou a entrega digital a fim de atingir seu potencial máximo. As inscrições com vídeos da primeira rodada devem ser enviadas até 18 de fevereiro de 2022, às 17h.

As propostas serão julgadas de acordo com a inovação da ideia, a viabilidade do mercado e os benefícios para o cliente. As inscrições devem ser feitas de maneira online em www.futureoflifeonline.com. Para se qualificar, as empresas não podem ser clientes diretos ou indiretos da Akamai nem de qualquer subsidiária, afiliado ou parceiro da Akamai.

“Quando são bem feitas, as experiências online elevam toda a experiência humana. Por isso, queremos capacitar os inovadores que estão definindo nosso futuro digital”, afirma Robert Blumofe, vice-presidente executivo e CTO da Akamai Technologies.

Website: http://www.futureoflifeonline.com