Dados apontam 6 principais tendências de TI para 2022

14 de dezembro de 2021.

São Paulo – SP 14/12/2021 – Na inovTI proporcionamos a escolha do ambiente baseado nos pontos fortes e fracos de cada Cloud, a preços acessíveis às empresas – Diego Guedes.

Pesquisa aponta que 60% dos entrevistados passaram a contar com canais virtuais para se relacionar com seus bancos. Os dados demonstram o impacto da transformação digital em diversas outras áreas.

A pandemia acelerou ainda mais o processo de transformação digital nas empresas, visto que a expectativa era de que essas tendências de TI fossem se concretizar apenas anos à frente. No entanto, já fazem parte do cotidiano de milhares de pessoas.

A título de exemplo, segundo uma pesquisa do Observatório Febraban, 60% dos entrevistados passaram a usar mais canais virtuais para se relacionar com seus bancos. Além disso, foram cerca de 10 milhões novos correntista no país. Esse avanço foi, em grande parte, motivado pelo auxílio emergencial ao longo de 2020 e 2021.

Não foi apenas no setor bancário que o avanço tecnológico ficou evidente. Similarmente, em diversas outras áreas percebem-se mudanças que vão impactar a relação das empresas com o público e seus consumidores.

Inteligência Artificial: Chatbots ainda mais avançados

Com a intensificação dos canais digitais para vendas e divulgação de serviços, como sites corporativos e lojas virtuais, as empresas têm investido cada vez mais na qualidade do atendimento ao cliente. É o que pesquisas da MarketsandMarkets constatam. De acordo com o estudo, as perspectivas é de que o mercado de bots inteligentes deverá crescer 30% a cada ano.

A implementação de chatbots inteligentes cumprem um papel cada vez mais importante para o mercado brasileiro, garantindo ganhos em escalabilidade, surgindo soluções de chatbots com inteligência artificial (IA) capazes de dar respostas ainda mais eficientes e personalizada.

Uso mais intensivo dos assistentes de voz

Em decorrência dos trabalhos remotos, a quarentena no Brasil registrou um crescimento de 47% do uso de serviços ou produtos com assistentes virtuais por voz. Os dados foram publicados pela empresa de ciência de dados Ilumeo.

Caindo no gosto popular, o recurso já era uma das funcionalidades dos smartphones, eles ganharam gadgets dedicados e fazem parte do cotidiano de muitas famílias. Com simples comandos de voz, é possível acessar informações e iniciar ações automatizadas em casas inteligentes e até mesmo fazer compras.

Criação de novos serviços a partir da tecnologia em nuvem

A computação em nuvem é mais que uma tendência de TI, ela é uma realidade que está se intensificando a cada ano. Em 2022, essa estratégia continuará sendo uma das principais bases para os pilares da infraestrutura tecnológica das empresas. O Gartner, empresa de pesquisa, prevê que o mercado mundial de serviços em Nuvem Pública crescerá 6,3% em 2020. Também de acordo com ela, a expectativa é que o setor alcance uma receita de US$ 257,9 bilhões, superando a marca de US$ 242,7 bilhões registrada durante o mesmo período no ano anterior.

Para entender mais sobre essa crescente, o arquiteto de soluções em nuvem da inovTI, Diego Guedes, explica como a empresa pretende contribuir para que mais negócios possam acompanhar essa evolução, sem deixar de lado a segurança. “Queremos trazer soluções ainda mais conectadas neste próximo ano, independentemente se o cliente opta por nuvem, pública, privada ou híbrida, estamos prontos”, salienta o profissional.

Guedes aponta ainda que o objetivo é fornecer autonomia e agilidade. Ainda de acordo com ele, a prioridade é evitar a burocracia e oferecer previsibilidade de investimentos, soluções abrangentes embarcadas em infraestrutura de missão crítica suportadas por um time especialista. O arquiteto de soluções da inovTI reafirma a importância das empresas se adaptarem a transformação digital, procurando por especialistas que possam trazer ainda mais segurança aos seus negócios.

Ampliação da inteligência artificial

O uso de tecnologias de inteligência artificial (IA) cresceu de 32%, em 2018, para 48%, em 2020, na América Latina, segundo o Índice de Nível de Inovação e Crescimento IA (Inicia), metodologia desenvolvida pela consultoria de negócios everis. O relatório avalia critérios como ano de fundação, grau de maturidade das empresas, volumes de vendas, empregos gerados e investimentos recebidos.

Segundo o estudo, produzido em parceria com a Endeavor, no Brasil, onde está concentrado o maior número de empresas de IA da região (42% do total), a quantidade de empresas de inteligência artificial saltou de 120 em 2018, para 206 empresas em 2020. A inteligência artificial é uma das tendências de TI que estão presentes na estratégia dos mais diversos especialistas de tecnologia.

O avanço do 5G, que segundo a IDC vai gerar US$ 2,7 bilhões em novos modelos de negócios, impactará diretamente as tecnologias de inteligência artificial, aumentando as possibilidades de aplicações.

Privacidade de dados e segurança

A Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/2018) foi criada com o objetivo de definir diretrizes específicas para a coleta, o processamento e o armazenamento de dados pessoais. Embora tenha entrado em vigor em 2020, ainda representa um grande desafio para as organizações.

Segundo dados da IDC, apenas 50% das empresas afirmam estar avançadas na adequação à lei. O mapeamento e controle dos dados foi apontado por elas como uma das maiores dificuldades.

Por isso, as empresas buscam tecnologias avançadas de segurança para aprimorar os recursos de proteção aos dados, como as técnicas de computação para fornecer melhorias à privacidade (PEC).

Videoconferência

Em virtude das restrições da pandemia, a videoconferência se tornou uma das principais ferramentas para evitar a locomoção nas cidades e aglomerações. Nesse pensamento, o número de usuários dessas aplicações chegou a crescer 500% e é por isso que ela é uma das tendências de TI.

Mesmo com o avanço da vacinação e a volta à normalidade, a tendência é que esses recursos continuem sendo utilizados. Por exemplo, segundo uma pesquisa realizada pelo Zoom Meetings, 90% dos usuários desejam continuar utilizando a ferramenta após a pandemia.

