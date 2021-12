Branding é o caminho para crescer no disputado mercado de vendas online

Compartilhe Facebook

14 de dezembro de 2021.

São Paulo 14/12/2021 – Consumidores estão mais exigentes em relação a preço, qualidade de serviços e também de olho nos valores intangíveis – Juliana Argollo da Motora

Estudo da consultoria de branding e design Motora aponta que além de qualidade e preço, consumidor busca empresas alinhadas com seus valores

Uma análise sobre as perspectivas para 2022, realizada pela consultoria de branding e design Motora, através da sua área de pesquisa de mercado e análise de tendências, mostra que muitas empresas que migraram para o digital durante a pandemia, poderão ter dificuldades para se manter e crescer nos próximos anos. A nova realidade faz com que empresas que antes competiam em segmentos específicos, precisem se reinventar para ganhar um espaço online, pois, no mundo digital as empresas e marcas passam a competir em escala nacional.

“No offline, sabiam quem eram seus concorrentes, os preços a serem praticados, o público-alvo. Ao migrarem durante a pandemia para o universo digital, muitas vezes sem muito planejamento, passam agora a enfrentar um novo desafio: como se diferenciar em um mercado em que você está competindo com players nacionais, em um momento em que consumidores estão mais exigentes em relação a preço, qualidade de serviços e também de olho nos valores intangíveis, como ética empresarial, sustentabilidade? Muitas não estão preparadas”, explica Juliana Argollo, diretora de estratégia da Motora.

A conclusão da consultoria Motora é que os consumidores buscam conexão com as empresas e marcas e a melhor experiência na hora de adquirir um produto ou serviço online. Passar a imagem certa, com comunicação consistente, agora é regra para se manter e crescer nesse cenário. Ou seja, sem branding, as empresas não possuem grandes chances na competição online. “Um modelo de gestão baseado em valor de marca deve, a cada tomada de decisão, agregar experiências positivas à organização e potencializar a sua capacidade de ser lembrada por seus stakeholders por provocar conexões verdadeiras. Caso contrário, dificilmente conseguirão se sustentar e crescer, tendo em vista que ficam pressionadas a manter um preço baixo para realizar vendas ”, completa Luize Araújo, diretora de estratégia da Motora.

Um bom exemplo dos resultados de um branding bem executado é o caso do escritório de arquitetura Ateliê Urbano, de São Paulo. Cliente da Motora, o escritório conta que o investimento na área foi um fator decisivo para o crescimento da empresa. “O trabalho de renovação de marca feito pela Motora trouxe um novo olhar para dentro do Ateliê Urbano. Mostrar visualmente o DNA da nossa empresa fez com que ficasse muito mais fácil o entendimento do que fazemos e para quem fazemos. Notamos que hoje os clientes que chegam até nós, percebem o real valor do nosso trabalho e o preço não é mais uma questão fundamental na negociação. A nossa experiência com projetos escolares e o cuidado que colocamos em cada trabalho ficou mais claro e a conversa com quem quer nos contratar é muito mais fácil. Nossa prospecção hoje é mais assertiva, tivemos aumento no número de propostas. Finalmente, a Motora nos fez enxergar o potencial da nossa marca e o quanto ainda temos a crescer”, explica Claudia Mota, sócia do Ateliê Urbano.

Website: http://www.motoradesign.com