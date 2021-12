Veja os 5 melhores marketplaces do Brasil e conheça seus diferenciais

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de dezembro de 2021.

Apenas em 2020, estima-se que o modelo marketplace angariou cerca de 78% do faturamento total do e-commerce no Brasil. Isso com um crescimento absurdo de 52% durante a pandemia, de acordo com dados da Ebit/Nielsen.

O que se mostra ser um excelente negócio para empresas de todos os tipos expandirem a venda de seus produtos na internet.

Dentre os melhores marketplaces do Brasil, temos gigantes como MercadoLivre, Amazon e Americanas, que abrem suas portas para empreendedores que desejem compor o leque de empresas que vendem através de suas plataformas.

Vamos falar um pouco mais sobre os 5 melhores marketplaces do Brasil para você ficar por dentro, e, quem sabe, ofertar seus produtos. Acompanhe!

Mercado Livre

O Mercado Livre é um dos pioneiros no país e, hoje, possui mais de 300 milhões de usuários registrados e tem a marca de 10 compras realizadas a cada segundo!

Não à toa recebeu o título de empresa mais valiosa da América Latina, de acordo com ranking disponibilizada pela Economatica.

A plataforma permite disponibilizar produtos de qualquer segmento, sendo novos ou usados.

Seus grandes diferenciais estão no gateway de pagamento próprio, o Mercado Pago, seu sistema de transporte exclusivo, o Mercado Envios e o seu sistema de anúncios dentro da própria plataforma, o Mercado Ads.

AliExpress

A popularidade do AliExpress hoje é tanta que com certeza você já deve ter ouvido falar sobre ele.

A empresa é uma plataforma chinesa que se parece muito com a americana eBay e com o Mercado Livre.

Nela os vendedores podem disponibilizar suas peças para o mundo inteiro e os consumidores têm a chance de encontrar preços bastante convidativos.

A plataforma se destaca por sua interface mais organizada e intuitiva e pelo seu sistema de descontos, no qual o consumidor por ganhar moedas virtuais ao concluir tarefas no site e trocar por cupons de descontos.

Além disso, os vendedores podem criar lives e transmissão ao vivo para mostrar seus produtos dentro do próprio marketplace e personalização da loja virtual.

Atualmente a entrega é feita pelo China Post Air Parcel ou pelo Standard Shipping, que, apesar de ser oferecido de forma grátis em algumas compras, tem um prazo maior para entrega, podendo chegar até 60 dias.

Se você tem interesse em vender produtos através da plataforma, saiba como funciona entrando em contato pelo telefone AliExpress.

Shopee

A Shopee é uma empresa também asiática que chegou a pouco tempo no Brasil, mas que já se posiciona entre os melhores marketplaces no país.

De acordo com a Reuters, ele é o aplicativo de compras online mais baixados em território brasileiro, se destacando por oferecer cupons de desconto através de minigames no próprio app.

Ou seja, os consumidores têm acesso a descontos exclusivos e que tornam o precinho dos produtos muito mais atraentes.

Atualmente a empresa é concorrente direta de outros dois grandes nomes no Mercado: a Wish e o AliExpress.

Infelizmente a Shopee não tem parceria com os Correios, sendo necessário enviar os produtos por transportadoras privadas.

Se você tem interesse em vender produtos através da plataforma, saiba como funciona entrando em contato pelo telefone shopee.

Amazon

A Amazon é a gigante mundial e claro que está em nossa lista de melhores marketplaces no Brasil. Inclusive, a Amazon é a marca mais valiosa do mundo atualmente, tendo Jeff Bezos, seu fundador, como um dos homens mais ricos do mundo.

São mais de 112 milhões de acessos mensais e a plataforma oferece mais de 30 categorias para que seus vendedores exponham seus produtos.

O principal diferencial da Amazon é sua logística e seus serviços voltados para a experiência do cliente, com foco na inovação desde sua frota própria até entrega por drones.

Através do site da Amazon você consegue as informações que precisa para começar a vender seus produtos pela plataforma.

Americanas

A empresa já se destaca por fazer parte do maior grupo de varejo brasileiro, o B2W, que possui atualmente em seu time grandes nomes como Submatino e Shoptime.

Possui mais de 189 milhões de acessos mensalmente e é uma opção atraente para lojistas e empreendedores de e-commerce.

Seu diferencial é a taxa por venda, que é razoável, e a rapidez para que o vendedor receba o valor por suas vendas, que é cerca de 15 dias.

Além disso, a marca é uma grande querida por parte dos consumidores, com primeiro lugar no ranking de melhor atendimento brasileiro para e-commerces e primeiro lugar no ranking de marcas mais amadas do Brasil.

Viu só? Agora você conhece 5 dos melhor marketplaces brasileiros para começar suas vendas com o pé direito.