Vibe Saúde se torna Empresa B por ter o impacto social no centro do negócio

15 de dezembro de 2021.

São Paulo 15/12/2021 – Empresas B são instituições que querem o melhor para o mundo, liderando o caminho para uma economia mais sustentável e inclusiva

Healthtech é avaliada por padrões de desempenho social e ambiental, transparência e responsabilidade legal

A Vibe Saúde conquistou a certificação de Empresa B, que avalia o desempenho social e ambiental que as instituições geram em seus modelos de negócio. Entre os critérios para a obtenção da certificação está o compromisso com a melhoria contínua, considerando o impacto da empresa à sociedade, aos colaboradores, clientes, fornecedores, comunicação e meio ambiente.

O Sistema B Brasil acredita que as empresas têm o papel de acelerar a implantação de uma nova economia, cujo maior indicador de sucesso seja o de promover impactos positivos que gerem valor para a sociedade de maneira sustentável. “Muito mais do que conquistar uma certificação, ao se tornar uma Empresa B, a Vibe se torna parte de uma comunidade global de líderes, protagonista da nova economia, que buscam ser empresas melhores para a sociedade, mostrando que é possível equilibrar lucro e propósito”, explica Francine Lemos, diretora-executiva do Sistema B Brasil.

Ao comemorar a certificação recebida pela healthtech, Ian Bonde, CEO da Vibe Saúde, complementa que “empresas B são instituições que querem o melhor para o mundo, liderando o caminho para uma economia mais sustentável e inclusiva. A Vibe tem como propósito gerar impacto positivo para os brasileiros, tornando a saúde acessível, com alto grau de qualidade e serviços personalizados. A partir da democratização da saúde, acreditamos que podemos colaborar para o desenvolvimento do país.”

Seguindo a premissa da geração do impacto social, a empresa também cumpre boa parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Entre os indicadores já atingidos estão: saúde e bem-estar, contribuição para a geração de uma economia mais sustentável para o crescimento do país, investimento em inovação para democratização do acesso à saúde, diminuição de desigualdades com oferta de saúde de qualidade a todos e o compromisso por meio de parcerias estratégicas.

Responsabilidade social

A Vibe Saúde possui acordos de colaboração firmados com parceiros que permitem o acesso e a promoção de uma saúde de qualidade por meio de serviços personalizados, a inclusão de minorias e o compromisso com a sociedade, por meio de ações de responsabilidade social. Um deles é em benefício do Instituto Verdescola, ONG reconhecida por sua atuação na área de educação e conscientização ambiental no Litoral Norte de São Paulo. O objetivo é tornar acessível um serviço de saúde personalizado e de qualidade na região, oferecendo atendimentos gratuitos à comunidade em situação de vulnerabilidade social, conduzidas pela equipe de médicos de família e psicólogos da Vibe.

Outra importante parceria é a colaboração com o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) na disponibilização de um serviço de pronto atendimento médico e psicológico online gratuito para os quase 600 mil enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem do estado de São Paulo. Dados do Coren-SP mostram que 41% dos filiados ganham até 2 salários mínimos e 86% são mulheres que têm em média 41 anos. “Muitas são mães ou contribuem financeiramente com suas famílias, portanto, dificilmente conseguem pagar por um plano de saúde ou consultas particulares. A Vibe tem como objetivo democratizar o acesso a um serviço personalizado de cuidado a essas pessoas”, reforça Ricardo Joseph, cofundador e COO da Vibe Saúde, ao enaltecer as iniciativas sociais da healthtech.

Além disso, a startup realiza capacitação da equipe assistencial com educação permanente para o cuidado em língua de sinais (libras) e reverte em doações parte do valor das assinaturas digitais. Ainda, em 2021, a Vibe foi a realizadora do “Prêmio de Enfermagem Rainha Silvia da Suécia” no Brasil, que reconhece estudantes, técnicos e profissionais de enfermagem que tenham projetos e ações transformadoras, estimulem impacto social e que enriqueçam os cuidados com a saúde no Brasil.

Vale lembrar que a healthtech oferece atendimentos gratuitos à população brasileira, permitindo que todo e qualquer paciente, apenas com acesso à internet, possa se consultar com médicos altamente qualificados, de qualquer lugar, com uma alta taxa de resolutividade, de 80%, no atendimento digital. Já são mais de 550 mil consultas gratuitas, desde julho de 2020, que possibilitaram que vidas fossem salvas, moradores de rua fossem atendidos, um apoio cuidadoso fosse realizado ao estado de Manaus em tempos de maior crise durante a crise sanitária da Covid-19, alcance em aldeias indígenas em diversas regiões do País, e diversas outras situações diárias que colaboram diretamente para o desenvolvimento da saúde no Brasil.

A Vibe em números

A startup já atingiu cerca de 3,5 milhões de downloads. Além do acesso à saúde, no seu modelo de negócio “freemium”, a healthtech possibilita três primeiros atendimentos gratuitos em que o paciente seleciona o sintoma que está sentindo e já é automaticamente direcionado para um pronto atendimento ou um acolhimento psicológico, quando os sintomas estão relacionados à crises de ansiedade, depressão, luto, estresse e fobias, além de consultas com especialistas e um serviço completo de Assinatura de Saúde, 100% digital, com benefícios de cuidado contínuo, descontos em consultas com médicos especialistas, sessões de terapia, medicamentos e exames a domicílio.

Website: http://www.vibesaude.com