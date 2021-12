Medicina Nuclear chega com novidades a Niterói

Compartilhe Facebook

* Por: - 15 de dezembro de 2021.

Rio de Janeiro 15/12/2021 – Estamos muito felizes em levar para Niterói, o que há de mais moderno em medicina nuclear, com equipamentos de ponta e precisão para diagnósticos

A Clínica Villela Pedras inaugura em Niterói, a sexta unidade do grupo, no aniversário de sessenta e sete anos da rede. A nova unidade niteroiense oferece equipamentos de última geração para exames de cardiologia, neurologia, exames de cintilografia, ecocardiograma, teste ergométrico, densitometria, ultrassonografia, entre outros.

A Medicina Nuclear é uma especialidade médica, que existe há mais de seis décadas e é muito importante para o diagnóstico de diversas doenças. Este ramo da medicina tem como objetivo avaliar a fisiologia e o metabolismo humano, através de métodos seguros, praticamente indolores e não invasivos, a base de materiais radioativos (radiofármacos).

Atualmente é muito requisitada e empregada em diversas áreas médicas como oncologia, cardiologia, hematologia, neurologia, entre outras, por conta dos seus diagnósticos precisos que se baseiam na análise detalhada do funcionamento dos órgãos e tecidos do corpo humano. Vale lembrar que ela desempenha outras funções dentro da medicina, um exemplo disso é o eficiente tratamento para as mais variadas enfermidades, como as patologias na tireoide, proporcionado pelo uso dos radiofármacos.

No Brasil, a especialidade não para de crescer. Já são mais de 400 clínicas espalhadas pelo país e o número vem crescendo cerca de 5% anualmente – de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear- SBMN.

Há mais de seis décadas, a história da medicina nuclear carrega em seu nome, boa parte da trajetória da Clínica Villela Pedras, a primeira instituição a trazer a especialidade para o Brasil em 1954. Este ano, a clínica celebra o aniversário de 67 anos de fundação, com a inauguração de uma nova unidade em Niterói, na Rua Lopes Trovão, 390, Icaraí. Será a sexta clínica do grupo, que já tem endereços no centro, Leblon, Campo Grande, Petrópolis e Barra.

A nova clínica oferece equipamentos de última geração para exames de cardiologia, neurologia, cintilografia, ecocardiograma, teste ergométrico, densitometria, ultrassonografia, além de do que há de mais moderno no diagnóstico de doença de Parkinson, Alzheimer, Câncer de Próstata, entre outros. “Estamos muito felizes em levar para o município de Niterói, o que há de mais moderno em medicina nuclear, com equipamentos de ponta e precisão para diagnósticos”, explica o diretor médico Marcos Villela Pedras.

Segundo o médico, a especialidade tem avançado em todo o Brasil, ajudando milhares de médicos a obter diagnósticos com precisão, aumentando as chances de um tratamento localizado e eficaz e as possibilidades de cura. A trajetória da clínica começou há mais de seis décadas, quando o Dr. José Augusto Villela Pedras, após completar seus estudos e ter trabalhado como residente “fellow” no Columbia Presbyterian Medical Center de New York (Presbiterian Hospital), obteve o título do American Board of Radilogy em Tampa, na Flórida.

A medicina evoluía rapidamente e um novo campo se abria com o advento da radioterapia e a aplicação em medicina dos radioisótopos. E de volta ao Brasil, o Dr. José Augusto Villela Pedras inaugurou com o Dr. Costa Júnior, o primeiro serviço de medicina nuclear no Brasil, a Clínica de Radioterapia e Medicina Nuclear Costa Júnior. Essa clínica viria a ser o embrião da Clínica de Medicina Nuclear Villela Pedras, que passou a ter esse nome após a entrada dos filhos do Dr. José Augusto Villela Pedras na instituição. O esforço em manter a primazia vem desde a inauguração, com a aquisição de aparelhos de captação para tireoide, o 1º sistema em clínica particular do Brasil, e, posteriormente, com cintilógrafos coloridos (os primeiros no Brasil) e gama-câmaras tomográficas (Informatec), também as primeiras no Brasil.

Atualmente, a clínica possui várias gama-câmaras, incluindo aparelhos dedicados ao estudo funcional do coração, tendo recentemente adquirido o mais moderno equipamento de SPECT em cardiologia nuclear.

Clinica Villela Pedras

Rua Lopes Trovão, 390, Icaraí – Niterói/RJ

Website: http://www.villelapedras.com.br