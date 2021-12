Conceito de posse responsável deve ser estimulado no Natal

Compartilhe Facebook

16 de dezembro de 2021.

São Paulo -SP 16/12/2021 – Dar um animal de presente sem cautela é a principal causa do grande número de animais de raça abandonados.

Antes de presentear alguém com um pet é necessário certifica-se que a pessoa possui espaço físico adequado e um planejamento financeiro para garantir o seu bem-estar.

No Natal algumas pessoas escolhem o presente de forma impulsiva, tendo como alternativa, tanto para agradar crianças e adultos, dar um animal de estimação. A convivência com os pets é uma experiência muito gratificante. Mas, é preciso analisar tudo o que envolverá a presença deste novo integrante no lar do presenteado. A pessoa precisa descobrir se ele tem o perfil de um tutor responsável. Cães entediados podem desenvolver uma série de problemas como: destruição de objetos, automutilação, ansiedade de separação, apatia, entre outros comportamentos indesejáveis.

“Todos os animais têm direito a alimentação, água, lar, saúde, carinho, diversão e serem felizes. Além de serem respeitados, eles também tem o direito de serem cuidados, amados e de terem uma vida digna”, salienta Vininha F. Carvalho, editora da Revista Ecotour News (www.revistaecotour.news).

O animal é um ser indefeso, requer muita atenção. Os cuidados vão muito além do que somente dar água e comida, é preciso saber educá-lo e promover o seu bem-estar. Os custos podem variar conforme a espécie e a raça. A alimentação necessita ser de boa qualidade para que o animal consiga manter-se saudável. As despesas com consultas veterinárias, vacinas, remédios, brinquedos e custos gerais, como os envolvidos para levar o animal em uma viagem ou para pagar um local ou uma pessoa para cuidar do pet quando for viajar devem ser considerados antes de optar por oferecer um pet como presente.

De acordo com a Lei da Posse Responsável, o tutor do animal se responsabiliza por manter em dia a carteira e vacinação do animal, bem como zelar pela sua saúde física e mental. Além disso, estão previstas em Lei penalidades para aquele que descumprir os artigos previstos.

Segundo Vininha F. Carvalho, existem inúmeras raças de cães e gatos e, cada uma tem sua peculiaridade. Cães de pequeno porte têm necessidades diferentes dos de grande porte, já os gatos têm outra dinâmica: são mais independentes. No entanto, qualquer animal exige uma rotina de cuidados, que pode ser mais ou menos intensa. Portanto, antes de tudo, o ideal é conversar com profissionais e outros tutores para se informar para se informar sobre qual é o perfil de pet ideal para a pessoa que será presenteada.

“Os pets não são brinquedos, jamais poderão ser descartados. É imprescindível que, além da pessoa que será presenteada, todos da residência estejam de acordo com a presença do animal no ambiente, para que a convivência seja harmoniosa”, enfatiza Vininha F. Carvalho.

Presentear um animal sem cautela é a principal causa do grande número de animais de raça abandonados. Por isto, antes de presentear alguém como um animal, é preciso refletir se este presente terá um futuro garantido. Animais não são mercadorias, mas seres dotados de sentimentos. Eles necessitam dar e receber muito amor e carinho. Alguns se adaptam melhor às pessoas ativas e outras são excelentes para companhia, podendo permanecer ao lado do tutor simplesmente observando-o.

O número de animais abandonados tem um aumento relevante no período de dezembro a fevereiro. As pessoas que recebem um pet não desejado não estão dispostas a cuidar dele, nem têm paciência para ensiná-lo a se comportar, ficam contrariadas por ter a rotina alterada com a presença do animal, e de maneira cruel soltam o animal na rua ou se descuidam e, eles acabam fugindo, por não se sentirem amados naquele local.

Cuidar de um pet deve ser um ato de amor, pois tanto o cão quanto gato vivem ,em média, de 12 a 17 ano. Uma profunda reflexão sobre esses pontos deverá ser realizada sempre previamente. “A posse responsável requer conscientização do tutor sobre a guarda, ressaltando que ter um animal de estimação é oferecer espaço em sua vida para um ser muito especial, que poderá permanecer ao seu lado por mais de dez anos, ou seja, juntos passarão vários natais”, conclui Vininha F. Carvalho.

