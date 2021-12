Avanços tecnológicos na saúde apresentam impacto positivo

Compartilhe Facebook

17 de dezembro de 2021.

17/12/2021 –

Pesquisas apontam que o uso da tecnologia é importante para a evolução e inovação da área da saúde.



O setor de saúde representa cerca de 9% do Produto Interno Bruto (PIB), além de somar mais de 4,6 milhões de brasileiros trabalhando na área, segundo o Relatório de Emprego publicado em setembro deste ano, pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS).

A cadeia produtiva da saúde tem sido um importante auxiliador na geração de empregos. Os dados apurados no relatório da IESS mostraram que entre abril e junho de 2021 o número de trabalhadores cresceu 1,8%, somados os setores da saúde privada e pública.

Tecnologia aliada à saúde



Além desse crescimento notório, os avanços tecnológicos também impactaram o setor. O estudo da International Data Corporation (IDC), publicado em novembro de 2020, apontou que o investimento em tecnologia na área da saúde na América Latina deve atingir US$ 1.931 milhões até 2022, o equivalente a 10 bilhões de reais.

Para Eduardo Dias Jorge, CEO da SISQUAL WFM, empresa de Tecnologia e desenvolvimento de software de gerenciamento de força de trabalho – e que recentemente venceu o prêmio “Líderes da Saúde na categoria Tecnologia e Gestão de Pessoas” -, o mercado de saúde está inserido em um cenário onde tudo muda muito rapidamente.

“Há um dinamismo muito grande, a dependência apenas do feeling do gestor e de processos manuais e burocráticos acaba culminando em erros de processo e execução que poderiam ser evitados com a adoção de soluções tecnológicas”, afirma o CEO.

De acordo com o IESS, a crise sanitária e econômica imposta pela pandemia do novo coronavírus trouxe uma pressão a respeito da infraestrutura e cadeia de abastecimento do setor da saúde. O relatório “Perspectivas Globais do Setor da Saúde 2021” mostrou que a pandemia acelerou a mudança e forçou os sistemas de saúde a se adaptarem e inovarem em um curto período de tempo.

Além disso, os dados apontam que, na Europa, cerca de 65% dos serviços de saúde adotaram tecnologias para apoiar a rotina de trabalho de médicos e auxiliares, e 64% se adaptaram ao suporte virtual e novas interações com pacientes.

Eduardo conta que a inovação e aderência à tecnologia auxiliam na evolução do setor. “O mercado de saúde global é composto por diversas funcionalidades, aqui no Brasil dividido entre público e privado. É preciso que os sistemas de saúde possam se adaptar às novas funcionalidades de forma a responder às necessidades da população. O uso da tecnologia pode registrar a assiduidade do setor e o aperfeiçoamento no atendimento dos pacientes”, comenta.

Incentivo à inovação

Com a pandemia decorrente do novo coronavírus, a área da saúde precisou contar com a tecnologia para dar celeridade nos processos. De acordo com os Dados Abertos divulgados pelo Governo Federal, foram contratados 166 projetos, no valor total de R$ 399 milhões.

Esse valor, ainda segundo o Governo Federal, foi dividido por tema. Voltados à tecnologia, três temas foram beneficiados, são eles: infraestrutura com 19%, equipamentos 18% e sistemas 7%. Eduardo comenta que foi preciso fortalecer a rede tecnológica do mercado mediante a crise instalada pelo coronavírus. “A tecnologia visa a celeridade e praticidade dos processos. Trazendo isso para a área da saúde foi possível evitar alguns riscos e até auxiliar no desenvolvimento do setor, melhorando os acessos da população”, afirma.

Para finalizar, Eduardo conta que atualmente existem algumas premiações que avaliam a qualidade dos serviços prestados na área da saúde e reconhecem ações inovadoras. “Premiações como a do Líderes da Saúde, por exemplo, nos ajudam a medir o mercado e a desenvolver a área. Buscar melhorias no sistema de saúde é demonstrar preocupação com o colaborador e a população, aliar essa melhora à tecnologia é um desafio necessário”, finaliza o CEO.

O uso da tecnologia no sistema de saúde pública pôde mostrar efeitos significativos no último ano, conforme apontado pelo relatório “Perspectivas Globais do Setor da Saúde 2021” . A expectativa é que nos próximos meses haja um investimento ainda maior na inovação, pois além de trazer celeridade nos processos, a adoção à tecnologia promove também melhores resultados assistenciais para a população.

Para mais informações, basta acessar: www.sisqualwfm.com

Website: http://www.sisqualwfm.com