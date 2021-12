Comunicação visual e tecnologia: fortes aliados à nova geração de varejistas

Compartilhe Facebook

17 de dezembro de 2021.

São Paulo 17/12/2021 – A comunicação visual atrelada à tecnologia são potenciais aliados a alavancagem de vendas.

Grandes marcas varejistas apostam em gerar experiências que enriqueçam a jornada do consumidor de forma híbrida, explorando o universo digital atrelado ao ambiente físico, sem economizar na tecnologia.

Há quem diga que o digital vai dominar o mundo dos negócios e os defensores de um estilo híbrido, é o caso de algumas lojas do varejo, que estão se adaptando para explorar a experiência de consumo através do digital, porém, atrelado ao físico também.

A loja Track&Field por exemplo, maior varejista de bem-estar do país, investe em uma jornada do cliente explorando a presença no digital através do omnichannel, bem como nas lojas físicas. Realizou o primeiro Investor Day, no dia 08 de Dezembro, evento que trouxe a visão dos principais executivos da companhia sobre o planejamento, estratégias e ações a partir de 2022, voltado para investidores.

Enquanto aumentam as vendas no digital, também focam na capilaridade de lojas físicas. No último trimestre, 48% das vendas captadas pelo e-commerce foram faturadas por lojas físicas. Além disso, a companhia busca integrar o cliente ao ecossistema de eventos e experiências voltados para o nicho, gerando uma experiência bem robusta aos amantes da marca.

Falando em experimentar, a marca inovou lançando loja de experiência no Shopping Iguatemi, em São Paulo, nela é possível encontrar além de produtos, tecnologia e atendimento personalizados, bem como outras vivências ligadas ao universo wellness, como o serviço exclusivo de concierge e o TFCoffee, espaço de café, atuando como ponto de encontro daqueles que se identificam com o estilo de vida saudável.

A comunicação visual atrelada à tecnologia, são potenciais aliados à projetos tendências como este, fachadas atrativas, logos, letreiros, instalações internas, ambientes instagramáveis ou tiktok stages, totens digitais, hélices holográficas e tudo que pode gerar uma emoção diferenciada ao usuário, seja no online ou offline, são estratégias que transformarão a forma como os varejistas se comunicam daqui para frente. Maria Cláudia Capuzzi, dona da Criart Comunicação, empresa com 22 anos em comunicação visual na cidade de São Paulo, complementa: “aproveitamos o tempo em que estivemos fechados para investir mais em tecnologias que se adequassem a este novo cenário. Com a reabertura do comércio, bem como a retomada dos eventos e feiras, somos cada vez mais contratados para entregar projetos que explorem ao máximo a experiência que os clientes e usuários podem ter, seja em uma loja, pontos de vendas, em um estande de feira, etc.”

Ter bom atendimento, produto ou serviço, já é visto como fundamental para empresas que atendem ao público. O diferencial agora, está em ter muita clareza sobre a buyer-persona, analisar a jornada deste usuário em todos os pontos de contato, captar dados dessa experiência como um todo, entender como colocar esse cliente no centro do negócio e a partir daí, fazer as mudanças necessárias para que ele tenha a melhor percepção da sua marca e atue como a gente promotor.

Website: https://www.criart.art.br