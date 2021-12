Site criado por alunos e professora de medicina simplifica bula de medicamentos

Compartilhe Facebook

21 de dezembro de 2021.

São José do Rio Preto – SP 21/12/2021 – É uma forma de facilitar o linguajar técnico científico para entendimento simples de uma bula de remédio – Carol Pacca, professora de farmacologia.

Portal Bula Descomplicada traz informações em linguagem simples a respeito de diferentes classes medicamentosas. Iniciativa projeta a popularização da ciência, em que a comunidade possa entender de forma mais fácil a bula de medicamentos.



Ler a bula é recomendável antes de tomar qualquer medicamento. No Brasil, a principal fonte de informações acerca do uso correto de medicamentos é a bula. Nela, encontram-se instruções de uso, dosagem e possíveis efeitos colaterais, garantindo a segurança do usuário. Nesse sentido, o objetivo das bulas é esclarecer e promover o uso consciente de medicamentos.

Mas, nem sempre é simples entender as informações ali contidas. Termos técnicos podem dificultar a leitura do documento exigido pela Anvisa.

Com intuito de simplificar a leitura da bula, alunos da faculdade de medicina FACERES, de São José do Rio Preto – SP, com orientação da Professora Doutora Carolina Pacca, desenvolveram um site com informações em uma linguagem simples a respeito de diferentes classes de medicamentos. O trabalho faz parte da disciplina Habilidades Terapêuticas 1 e, no próximo semestre, a disciplina Atividadades Práticas 1 – Epidemiologia, dará continuidade na elaboração do projeto.

O portal Bula Descomplicada projeta a popularização da ciência, em que a comunidade possa entender de forma mais fácil a bula de medicamentos como: analgésicos, antibióticos, antivirais, entre outros. “É uma forma de facilitar o linguajar técnico científico para os alunos conseguirem levar para a comunidade esses mecanismos de ação, como entender quais são as principais reações adversas, como tomar o medicamento e também oferecer uma explicação simples para as pessoas leigas de como os remédios funcionam dentro do organismo e a importância de utilizar os medicamentos de forma correta”, Carol Pacca.

O texto contido na bula deve ser de claro e fácil entendimento para qualquer usuário do produto. Entretanto, devido à ilegibilidade, isto é, à dificuldade em se entender o conteúdo expresso na bula, muitas vezes o paciente acaba por fazer uso indevido do fármaco ou até mesmo abandonando o tratamento por incompreensão de seu uso. Diante disso, surge a importância da compreensão da leitura, bem como a relevância da assistência do profissional de saúde, que, por sua vez, deve estar preparado para auxiliar e sanar as possíveis dúvidas que venham a surgir acerca do medicamento que será utilizado. O Bula Descomplicada é um instrumento que transforma aquele emaranhado de palavras em algo compreensível para quem tem dificuldades de entender a linguagem técnica aplicada em uma bula de remédio.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a bula é o documento legal sanitário que contém informações técnico-científicas e orientadoras sobre medicamentos. Este instrumento traz informações preciosas sobre a ação, indicações, riscos, modo de uso, reações adversas, conduta em caso de superdose, cuidados de conservação, posologia e outras informações importantes.

Para a aluna Maria Eduarda Paes Rosa, que participou da confecção do site, simplificar a leitura da bula para a população foi uma grande oportunidade. “Muito importante desenvolver esse trabalho, pois é uma ferramenta de acesso fácil e rápido, além de ser um tema de interesse geral e facilitar a vida de todos que precisam se medicar com informações simples e descomplicadas sobre medicações procuradas por grande parte da população.

Herya Maciel Gonçalves, estudante da turma 16, fala sobre a importância de um trabalho acadêmico com grande peso para a comunidade. “Toda vez que tomamos um medicamento, a recomendação é que devemos ler a bula, mas acredito que para as pessoas que não são da área da saúde, esse trabalho fica um pouco difícil, então o site está aí pra isso, para passar informação sobre as diversas medicações que temos no mercado de maneira muito compreensível”, afirma a estudante.

Bula Descomplicada:

https://buladescomplicada.com.br/

Website: http://www.faceres.com.br