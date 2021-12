Internet é o recurso preferido pelos pacientes para saber mais sobre herpes

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 21 de dezembro de 2021.

São Paulo, SP 21/12/2021 – Herpes é um dos temas mais procurados na internet: as buscas sobre a doença superam as de queda de cabelo e impotência sexual.

A herpes, embora seja uma doença de alta incidência, ainda não é bem atendida pelo sistema médico convencional. Suas lesões evoluem rapidamente, são dolorosas, muitas vezes recorrentes e bem visíveis, comprometendo a estética e interferindo nos relacionamentos sociais.

Mais de 80% dos millennials que têm crises de herpes, mesmo após diagnóstico clínico, buscam esclarecimentos adicionais na internet por conta própria, seja para conhecer mais sobre a doença, confirmar o tratamento ou mesmo saber como evitar novas manifestações (1). Quem conta é Sandro Santana, cofundador e sócio da Perceb, start-up de healthcare criada para suprir as necessidades não atendidas desses pacientes em todo o processo, do aparecimento do sintoma à efetividade do tratamento.

A proposta de criar a start-up partiu da constatação de que, além de ser uma doença de alta incidência (veja abaixo), o tema é um dos mais procurados na internet, e não só pelos millennials: as buscas sobre o tema Herpes no Google Trends superam as de informações sobre queda de cabelo e impotência sexual. “Muito provavelmente isso se deve ao estigma que existe sobre a patologia, que não é bem atendida pelo sistema médico convencional. Há vários fatores a ponderar: quando chega a crise, o paciente não pode esperar 30 ou 40 dias até conseguir uma consulta com o médico e muitas vezes esse paciente nem sabe que tipo de especialista procurar no livro do convênio. Ao lado disso, as lesões evoluem rapidamente, são dolorosas, muitas vezes recorrentes e bem visíveis, comprometendo a estética e interferindo nos relacionamentos sociais”, destaca a sócia fundadora e CEO da Perceb, Marina Del Cól.

Como funciona a solução Perceb

O paciente entra na plataforma Perceb e diz o que precisa, respondendo a um breve formulário sobre o seu problema, sua saúde, estilo de vida e frequência das crises. A equipe médica da Perceb analisa as respostas, seleciona o tratamento individualizado e o envia ao local indicado pelo paciente, contendo a dose de ataque para acabar com as bolhas e a dose de manutenção para controlar e evitar que as lesões voltem.

Sobre a doença

A herpes é uma infecção causada pelos Herpes simplex vírus (tipo 1 e tipo 2). O contato com o vírus ocorre geralmente na infância, mas muitas vezes a doença não se manifesta nessa época. O vírus se instala no organismo de forma inativa, até que venha a ser reativado. A reativação pode ocorrer devido a diversos fatores desencadeantes, tais como: exposição à luz solar intensa, fadiga física e mental, estresse emocional, febre ou outras infecções que diminuam a resistência do organismo. Algumas pessoas têm maior possibilidade de apresentar os sintomas da herpes. Outras, mesmo em contato com o vírus, nunca apresentam a doença, pois sua imunidade não permite o seu desenvolvimento. (2)

A doença se manifesta inicialmente, em geral, por meio de uma coceira ou ardência no local onde vão surgir as lesões – pequenas bolhas agrupadas sobre uma área vermelha. Essas bolhas podem se romper, liberando líquido rico em vírus e formando uma ferida, fase considerada de maior perigo de transmissão. Em seguida a ferida vai começando a cicatrizar até desaparecer. A duração das crises vai de 5 a 10 dias. Os locais mais comuns das lesões são os lábios e a região genital, mas a herpes pode aparecer em qualquer lugar da pele. (2)

Os números relacionados à herpes são sempre grandiosos, mas variam muito e não são recentes. De acordo com a OMS – Organização Mundial de Saúde, com base em dados de 2016, naquele ano cerca de 490 milhões de pessoas viviam com infecção por HSV tipo 2, ou seja, 13,2% da população mundial com idade entre 15 e 49 anos e cerca de 3,7 bilhões de pessoas tiveram infecção por HSV tipo 1 em qualquer local, equivalente a uma prevalência global de 66,6% em pessoas de 0 a 49 anos. (3)

Outras fontes afirmam que 95% da população tem herpes, porém nem todos apresentam manifestações da doença ao longo da vida. (4)

Para saber mais sobre o tratamento da herpes, entre no site www.perceb.com.br

Fontes

Website: http://www.perceb.com.br