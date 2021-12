Coohnect, startup de DOOH Programática, conclui sua rodada de captação

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 22 de dezembro de 2021.

22/12/2021 –

Com aporte empresa acelera a expansão nacional

A conquista é alcançada após seis meses do início das suas atividades e o valor do montante captado, não revelado, foi liderado por dois fundos de investimentos nacionais com atuação multimercado.

Fundada neste ano pela empresária Violeta Noya, a empresa nasceu com o propósito de transformar a experiência de compra de mídia OOH. Por meio da BeBot sua DSP (Demand Side Platform), oferece ao mercado anunciante uma forma de planejar, comprar e mensurar mídia em pontos DOOH.

O aporte impulsionará o crescimento da empresa e a expansão de mercados. Como primeiro passo no rumo da aceleração de negócios, a Coohnect contratou Anderson Santos, como COO, um dos maiores especialistas do mercado OOH e Digital, que liderará a prática da cultura de inovação e a expansão dos negócios e a aceleração de negócios da BeBot (DSP DOOH Programática). O executivo atuou em empresas nacionais e multinacionais, que incluem Bradesco, empresa de consultoria PwC, além dos quase 10 anos vividos no mercado de Out of Home, onde foi Diretor de Estratégia e Inovação da Otima e Diretor de Novos Negócios na multinacional JCDecaux.

“Temos um trabalho que deverá começar de dentro para fora com estabelecimentos de processos ágeis, introjeção de uma cultura engajada e movida a desafios e o estabelecimento de toda uma nova visão de produtos OOH/DOOH para o mercado publicitário”, destaca Santos.

“Estamos prontos para a expansão, munidos com modelo de negócio único, um time de talentos e com investimentos para dobrarmos nossa capacidade nos próximos 6 meses. Com a nossa cobertura atual, oferecemos ao mercado pontos de exibição em mais de 14 cidades do país, em mais de dez mil pontos, com entrega aproximadamente de 8 milhões de audiência por dia. Para 2022 entregaremos 16 milhões. “Para isso, contamos com a confiança do mercado em apostar em nossa empresa que é algo que nos dá mais gás para entregarmos a transformação que sonhamos”, afirma Violeta Noya, CEO da Coohnect.

Website: https://coohnect.com.br