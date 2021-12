Campeão da F-Delta na rookie, Pedro Clerot fecha com pódio em Interlagos

* Por: - 22 de dezembro de 2021.

São Paulo 22/12/2021 – Aprendi que quando você tem uma meta você consegue superar ela. Fui campeão na rookie, vice na geral e ganhei bastante experiência – Pedro

Piloto brasiliense ainda vem de pole e vitória em bateria do Brasileiro de Kart no mesmo final de semana.

Pedro Clerot disputou neste domingo (12) a última etapa do campeonato de 2021 da Fórmula Delta. Campeão antecipado da rookie, Clerot fecha temporada com mais um pódio, totalizando três vitórias, três pole positions e nove pódios.

Na última corrida da atual temporada da F-Delta, o jovem piloto brasiliense largou da última posição e finalizou a prova em terceiro. Por conta da convergência de datas, Clerot disputou na última semana a primeira fase do Brasileiro de Kart, no kartódromo do Beto Carreiro, não participando dos treinos e classificação da F-Delta.

“Estou muito contente com o pódio de hoje, ainda mais depois de ter largado de último. A temporada da F-Delta foi um grande aprendizado para mim e certamente vai me ajudar ano que vem na F4 Brasil. Estou na transição do kart para monoposto e lutar por pódios e vitórias é um passo muito importante nesta fase de minha carreira”, aponta Pedro, que acompanhou a final da Stock Car de perto e parabenizou o campeão Gabriel Casagrande pessoalmente em Interlagos.

No Brasileiro de Kart, Clerot apresentou um desempenho positivo, andando conquistando a pole position e vencendo a primeira bateria classificatória da categoria OK Júnior. Na final, a vitória ficou bem próxima do brasiliense, mas foi impedida por um furo do pneu.

“Estávamos disputando pela liderança da prova, até que eu e o concorrente nos tocamos e meu pneu furou. Claro, não ficamos felizes com o resultado, porém me mantenho confiante para a próxima semana, já que apresentei bom desempenho ao longo da primeira fase do Brasileiro”, completa Pedro, que acelerou o kart #69 da equipe CRG.

Clerot acelera na segunda fase do Brasileiro de Kart na próxima semana e em 2022 faz sua estreia na F4 Brasil, dando mais um passo na transição do kart para o monoposto.

