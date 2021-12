Autoestima: como procedimentos estéticos auxiliam na autoimagem?

Compartilhe Facebook

Como o conceito de autoestima está ligado a procedimentos estéticos, e quais benefícios essas intervenções podem trazer as pessoas que buscam esses recursos? As intervenções na aparência física não são necessariamente cirúrgicas, ou seja, não invasivas. Com procedimentos que proponham tratamentos faciais de pele com diversas vantagens.

Muitos profissionais do ramo da beleza e o próprio mercado tecnológico e de ativos farmacêuticos, deste setor, já observam que o segmento da estética abrange esta conexão com os tratamentos de embelezamento, ligando conceitos de bem estar e autoestima.

A aparência física e a impressão causada diante das pessoas estruturam a postura frente o julgamento nas interações sociais. Esse comportamento é construído no que é considerado mais belo ou menos belo.

A beleza passa a ser um valor social que pode ser um fator de barganha, para atestar se alguém é mais ou menos bem-sucedido quanto a avaliação geral que o grupo faz sobre o indivíduo, afetando as relações interpessoais e na vida profissional.

Procedimentos estéticos que ajudam a autoestima

1. Rejuvenescimento

Modernos e eficazes, os tratamentos antienvelhecimento são cada vez mais procurados pelas mulheres, favorecendo positivamente a autoimagem do cliente. Este tratamento é indicado para linhas de expressão, rugas, manchas no rosto, pele, colo e pescoço. Outra dúvida recorrente dos clientes sobre o tratamento é se ajuda na aparência dos poros dilatados? Sim, auxiliando também na redução de olheiras, vasos dilatados e acne ativa.

Tratamentos com ativos farmacêuticos (ácidos, nano esferas, hidratantes), peeling, radiofrequência, limpeza de pele, esfoliação e hidratação profunda, toxina botulínica e ácido hialurônico, são alguns dos tratamentos mais utilizados para o rejuvenescimento da pele, principalmente facial.

2. Flacidez

O fator flacidez é um dos motivos mais apontados como insatisfação dos clientes. A medida que envelhecemos ocorre o desgaste natural das fibras de colágeno, causando a temida flacidez dérmica. Nos casos de mulheres que ficaram com flacidez após a gestação também é eficiente, trazendo ótimos resultados.

Alguns tratamentos estéticos podem retardar o processo de envelhecimento da pele e restabelecer o viço e a firmeza da pele. Sessões de radiofrequências vão ajudar na formação de novas de fibras de colágeno que confere sustentação à pele e vai contrair as fibras de colágeno existente.

Os tratamentos estéticos são propostas que agregam cuidados ao indivíduo para ter uma relação mais saudável com a aparência, permitindo fazer intervenções que não agridam o corpo, e contribuam efetivamente pro bem estar de quem utiliza esses recursos.

