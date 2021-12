Microagulhamento como tratamento de renovação do rosto

O microagulhamento também é conhecido como indução percutânea de colágeno por agulhas (IPCA). O procedimento baseia-se em diversas agulhas que perfuram as camads da pele, causando micro ferimentos e vermelhidão, estimulando naturalmente a regeneração da pele.

Os benefícios do microagulhamento são inúmeros; e a técnica tem atraído a atenção das pessoas que buscam melhorar a aparência da pele por meio de procedimentos estéticos. O tratamento estimula o colágeno na pele e auxilia na redução dos sinais de envelhecimento. A técnica utiliza agulhas finas para facilitar a aplicação das substâncias.

Indicado para homens e mulheres que estejam buscando melhorar aspectos da pele como rugas, flacidez, cicatrizes de estrias e acnes. Problemas com mais gravidade como queda capilar, queimaduras e cicatrizes hipertróficas também podem ser tratadas.

Como funciona o tratamento?

O tratamento pode ser realizado através de diversas técnicas, como utilizando rolos que sustentam as agulhas ou equipamentos automáticos que regulam a profundidade das agulhas associadas a radiofrequência. A forma mais utilizada para realizar o procedimento é minimamente invasiva e com aplicação de creme anestésico. A técnica consiste na aplicação e agulhas feitas de aço cirúrgico ou de titânio, dispostas em dermaroller ou em uma caneta.

Os movimentos de vai e vem passam por toda a área tratada, tendo em média de 10 a 15 passadas em um mesmo local e com quatro cruzamentos cada. Podendo ser aplicada em todos os tipos de pele e em todas as áreas. O tipo de pressão e agulha utilizada é de acordo com o tratamento escolhido. Em regiões mais sensíveis é frequentemente optado por usar agulhas mais finas.

Principais benefícios

• Redução de estrias;

• Redução de manchas;

• Procedimento causa dor leve a moderada;

• Reduz sinais de rugas e expressão;

• Resultados rápidos;

• Aumento na produção de colágeno;

• Melhora absorção de produtos faciais;

• Restaura cicatrizes e melhora aparência da pele.

Indicações para realizar microagulhamento

1. Cicatrizes de acne ou estria: a pele é perfurada criando múltiplos microcanais que estimula derme, renovando o colágeno e a angiogênese.

2. Rejuvenescimento facial: renova a aparência da pele, reduz as rugas, combate à flacidez facial, melhora a textura da pele e aumenta a luminosidade.

3. Flacidez: o microagulhamento estimula os fibroblastos a produzirem mais colágeno e elastina, o resultado é uma pele firme e saudável.

4. Calvície: com a criação dos orifícios acontece o sangramento, esse é o sinal de plaquetas que ajudam a conter a perda de sangue. Assim se inicia um estímulo de crescimento das células a formarem o colágeno e os queratinócitos, eles produzem queratina, proteína que forma o cabelo.

