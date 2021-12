Empresas de home care precisam inovar para crescer

Compartilhe Facebook

23 de dezembro de 2021.

Salvador/BA 23/12/2021

Empresa de home care agrega à maturidade e pioneirismo no aprendizado dos últimos anos, diante da pandemia de Covid-19, e investe na melhoria da assistência através do uso da tecnologia

Agregar inovação, tecnologia e processos modernizados para que o cuidado com os pacientes no domicílio seja cada vez mais eficiente, humanizado e qualificado. Este é objetivo das ações que foram implantadas na S.O.S. Vida nos últimos dois anos, que trouxeram muitas mudanças nos procedimentos e conquistas importantes para a empresa baiana que está prestes a completar 35 anos de existência, em janeiro de 2022.

Atuando no setor de home care, com unidades em Sergipe, no Distrito Federal, além da sede na Bahia, a S.O.S. Vida buscou a estratégia de intensificar os investimentos em melhoria de processos e novas ideias para fortalecer a oferta de valor, diante do cenário de pandemia e das dificuldades que ele trouxe ao setor de saúde.

“Adotamos, revisamos e implementamos procedimentos, intensificamos treinamentos e buscamos ferramentas para manter, com qualidade e humanização, nossa atuação como parceiros no cuidado, oferecendo assistência multidisciplinar em saúde, fora do ambiente hospitalar, seguindo protocolos rigorosos de qualidade e segurança, contribuindo para o bem-estar do paciente da família. Isso é característico do home care, que proporciona que a pessoa receba a assistência dentro do seu lar e junto de sua família”, pontua Edmundo Ribeiro, diretor executivo da S.O.S. Vida.

Um dos recursos que a empresa adotou durante a pandemia e que se tornaram agregadores no cuidado e atendimento foram as ferramentas digitais, que hoje são utilizadas em projetos de complementação da assistência. Um exemplo foram os treinamentos da equipe, com ações como a série de vídeos “Como realizar os procedimentos no Home Care”, de fácil acesso e linguagem, voltada para padronizar e colaborar na assistência dos técnicos de enfermagem.

No âmbito do atendimento, o projeto Saúde Digital que está em implantação visa a combinar tecnologia e presencial, tornando o serviço cada vez mais híbrido para agilizar processos e agregar ferramentas que complementam e colaboram no atendimento.

“Temos projetos com a utilização de Inteligência Artificial para agregar ao atendimento presencial, aumentando a qualidade do monitoramento de pacientes, otimizando o tempo e encurtando distâncias na Atenção Domiciliar”, aponta Edmundo.

Reacreditação

No ano de 2021, a S.O.S. Vida celebra uma grande conquista: dez anos de acreditação das unidades de Salvador e Aracaju, pela da JCI (Joint Commission International), uma das mais rigorosas instituições certificadoras na área da saúde em todo o mundo.

A unidade baiana passou pela auditoria e recebeu sua reacreditação em junho, e a unidade sergipana da empresa se prepara para ser reacreditada ainda neste mês de dezembro/21.

“Isso é resultado de um alto compromisso com padrões elevados de qualidade e segurança na assistência. A necessidade de segurança e qualidade no atendimento de saúde é uma premissa. Para conseguir conduzir um processo assistencial no caminho da qualidade e ter o melhor desempenho é importante que os serviços de saúde tenham processos e uma cultura constante associada à qualidade. A acreditação é uma grande aliada para que as avaliações sejam rotina, assim como a busca pela segurança em todos os procedimentos”, conclui o diretor executivo.

