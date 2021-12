Clube dos Sonhos abre as portas para o desenvolvimento de jovens

Compartilhe Facebook

27 de dezembro de 2021.

Desenvolver crianças e adolescentes para a construção de uma sociedade melhor e sustentável: essa é a missão do Projeto Escola que, por meio do Clube dos Sonhos recebeu 33 novos alunos em 2021. Na ocasião, foi lançada a ideia do Rally Internacional da Educação e Tecnologias Sustentáveis

No dia 20 de dezembro, o Instituto Alpha Lumen realizou o Clube dos Sonhos – Apoio ao Talento, um programa de bolsa de estudos que, por meio de um rigoroso processo seletivo, permite aos alunos de baixa renda da rede pública ingressarem no Projeto Escola – um trabalho estruturado que desenvolve e potencializa as habilidades de crianças e jovens com múltiplas inteligências e que muitas vezes não são identificados nas escolas.

O evento foi realizado no Hotel Nacional Inn Dutra, e contou com a participação do treinador de voleibol, Bernardinho, que fez a entrega das medalhas aos alunos veteranos do Projeto Escola e que se destacaram pelo desempenho ao longo deste ano letivo. “Os alunos do nosso Projeto Escola são estimulados a participarem de diversas competições e desafios, conquistando posições entre os primeiros colocados, inclusive mundialmente. Eles também atuam como multiplicadores em vários projetos sociais, colocando seus talentos a serviço da sociedade”, explicou a presidente e fundadora do Instituto Alpha Lumen, Nuricel Villalonga Aguilera.

Foram destaques do Clube dos Sonhos e participaram do talk show, grandes nomes do rali nacional: Lourival Roldan (primeiro brasileiro a ser campeão do Rally Dakar), a piloto de moto joseense Moara Sacilotti (três vezes campeã de rali e única piloto brasileira a conquistar um título mundial), o CEO do Sertões, Joaquim Monteiro (o segundo maior rali das Américas), e o coordenador da SAS Brasil, Roy Bento.

Todas essas personalidades esportivas compartilharam um pouco da experiência que possuem no rali, demonstrando o quanto esta modalidade esportiva colabora para desenvolver diversos tipos de competência para vida e incentivando as pessoas a não desistirem dos sonhos que possuem e dedicar-se nesta busca.

“E fomos além disso. O Sertões é um evento que está em sinergia com a nossa vocação, que é estimular a educação, promover a tecnologia e a sustentabilidade. E para estreitar esse relacionamento e incentivar as comunidades do interior deste país, lançamos a ideia de promover o Rally Internacional da Educação e Tecnologias Sustentáveis como mais uma ferramenta para estimular as competências de nossos alunos. Para isso convidamos essa importante competição nacional e do mundo, para engrandecer esse projeto e atingir ainda mais crianças pelo Norte e Nordeste do Brasil”, declarou Nuricel.

Com a concretização desta parceria, o Rally Internacional da Educação e Tecnologias Sustentáveis terá como objetivo caminhar junto com o Sertões, acessando as comunidades mais remotas do país, identificando este perfil de jovens (com múltiplas inteligências) e trazê-los para o Projeto Escola.

“Assim como o Sertōes tem a missão de revelar um Brasil desconhecido pelo próprio brasileiro, o Alpha Lumen dá a oportunidade de jovens talentos brilharem e colaborarem com o desenvolvimento da nossa nação. Foi fascinante conhecer tantos jovens com poder de transformação! Já pensou se conseguirmos dar escala para viralizar essa nobre iniciativa nas cinco regiões do país? Deu para sentir um gostinho ao escutar os jovens do Nordeste”, salientou Monteiro.

O Clube dos Sonhos contou com a presença de aproximadamente 3 mil pessoas (presencial e online, e atingiu os EUA e Inglaterra), incluindo os candidatos às bolsas, os alunos veteranos, familiares e empresários dos mais diversos setores e que apadrinharam o Projeto Escola. Dos 2.049 inscritos para a seleção em 2021, 33 foram aprovados após passarem pelas fases: prova online, exame presencial e análise financeira da família do candidato.

As regiões envolvidas foram São José dos Campos, Taubaté, Paraibuna, Jacareí, Monteiro Lobato, Caçapava e Santa Branca, que ingressarão em classes do ensino fundamental até o 1º ano do ensino médio, juntando-se a outros 84 bolsistas que já fazem parte do Projeto Escola.

