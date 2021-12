VA ou VR? Perguntas frequentes sobre esses benefícios

Compartilhe Facebook

As principais diferenças entre o vale-refeição e o vale-alimentação

As diferenças entre o VA e VR ainda geram dúvidas entre os trabalhadores. Muitos acreditam que eles são a mesma coisa, já que ambos estão relacionados a alimentação e nutrição, mas os benefícios possuem características e finalidades diferentes.

Quais são as diferenças entre vale-alimentação e vale-refeição?

O VA (cartão vale-alimentação) é um substituto da cesta básica, um benefício voltado para a compra de gêneros alimentícios, ou seja, aqueles produtos que o trabalhador vai consumir em casa, fora do período de trabalho. O cartão alimentação, ou vale-alimentação Sodexo, é aceito em supermercados, açougues e mercearias, entre outros. O benefício tem o objetivo de garantir opções para que o colaborador escolha os produtos que vai consumir de acordo com as necessidades e preferências da família.

Já o VR (cartão vale-refeição) é destinado para a compra de refeições prontas no intervalo do turno de trabalho. O benefício Sodexo é aceito em restaurantes, padarias e lanchonetes. Sendo assim, o cartão vai garantir refeições variadas para que o colaborador tenha condições de utilizar o horário de almoço na empresa da melhor forma e voltar bem alimentado para o serviço, além de proporcionar um momento de integração com os colegas de trabalho e, consequentemente, um melhor ambiente de trabalho.

Quais são as vantagens de cada benefício?

Tanto o cartão VR quanto o VA são benefícios que motivam o trabalhador e garantem refeições de qualidade dentro e fora de casa. Com essas vantagens, o funcionário trabalha melhor e se sente valorizado pela empresa, aumentando a produtividade. Além disso, os benefícios de vale-alimentação e refeição permitem que o trabalhador consuma produtos que possivelmente não teria condições de adquirir se não fosse pelo benefício.

É possível conceder os dois benefícios?

Com certeza. Muitas empresas concedem os dois benefícios aos funcionários – tanto o vale-refeição quanto o vale-alimentação Sodexo, já que eles têm diferentes usos. Para a empresa, inclusive, isso é um diferencial para atrair mais profissionais e deixar os colaboradores ainda mais satisfeitos.

O que está mudando na lei do VA e do VR?

O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) está mudando. É possível acompanhar como as alterações da regulamentação afetam cada empresa e seus funcionários neste vídeo sobre as principais mudanças do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. Trata-se de um painel em que executivos da Sodexo explicam de forma simples o que vai mudar no benefício.

