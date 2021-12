Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de dezembro de 2021.

Confira quais foram os sites que ficaram entre os destaques dos mais pesquisados do ano de 2021!

Segundo pesquisas feitas por empresas de tecnologia, diversos sites em destaque em variadas áreas em 2021 foram acessados em diversos países do mundo.

Essas pesquisas de sites em destaque possuem uma variação muito grande, visto que a cada mês novas dúvidas e interesses surgem por parte das pessoas.

Hoje trouxemos uma curiosidade muito interessante, que é uma lista com alguns sites que tiveram destaque em diferentes áreas no ano de 2021. Se vocÊ quer saber quais foram, confira a seguir:

Pesquisas na internet

Como dissemos anteriormente, as pesquisas em sites na internet variam muito a cada mês. Isso acontece porque os interesses das pessoas mudam o tempo inteiro.

No ano de 2021, por exemplo, mesmo sendo um ano atípico para a economia e para a saúde do mundo, as pesquisas por sites de lojas virtuais cresceram muito.

Além disso, muitos sites governamentais ganharam destaque nas pesquisas durante o ano de 2021, onde informações sobre a saúde eram adicionadas em tempo real.

Com tantas movimentações na internet, é muito importante sempre estar atento aos sites confiáveis para fazer as pesquisas relacionadas às suas áreas de interesse. Isso porque é muito comum encontrarmos sites que não são seguros e oferecem informações falsas aos internautas.

Durante a pandemia, a população passou a fazer pesquisas e interagir muito mais pela internet. Com isso, pudemos fazer um levantamento dos sites em destaque em variadas áreas de pesquisas no ano de 2021. Confira alguns deles a seguir:

5 sites em destaque em variadas áreas em 2021

O ranking com os sites mais acessados faz parte da busca diretamente pelo Google. São mais de 4 bilhões de pesquisas feitas no ano de 2021 até agora.

Confira a seguir alguns exemplos:

1 – Google

O primeiro site em destaque não poderia ser outro além do Google. Como citamos, são bilhões de buscas feitas todos os anos, e em 2021 não foi diferente.

2 – Globo.com

Outro site que entrou na lista de destaques em buscas foi o globo.com. Isso porque é um site confiável de notícias seguras, e os pesquisadores conseguem acompanhar notícias sobre futebol, saúde, economia e entretenimento em um só lugar.

3 – Leo Vegas

A Leo Vegas Sportsbook está entre as melhores casas de apostas porque ganhou o prêmio ‘Sportsbook’ do ano, fazendo do site um grande destaque em relação aos demais. Há portais especializados e que apresentam algumas críticas de apostas esportivas leovegas, para você conhecer melhor sobre ela. Em 2017, também recebeu premiação de Melhor Aplicativo do EGR Marketing and Innovation Awards.

Ela ainda oferece opções de apostas em tênis, futebol, golfe, ciclismo, vôlei e basquete.

4 – Lojas Americanas

Mais um site em destaque de 2021 foi o das Lojas Americanas. Ele foi um dos mais acessados desse ano e também ganhou um prêmio de melhor site no quesito atendimento aos clientes.

Segundo pesquisas, ele foi um dos sites que mais se preocupou em solucionar os problemas e reclamações dos clientes, e com isso, cada vez mais acessos possui.

5 – Youtube

Mais um site que não poderia ficar de fora da lista dos sites em destaque em variadas áreas em 2021 é o Youtube.

Ele conta com mais de 800 milhões de acessos somente esse ano até o momento. No youtube você consegue acessar vídeos de receitas, informações, dicas, músicas e muito mais.

Essa análise de sites que ficaram em destaque neste ano pode mostrar que a internet é usada para basicamente três coisas: conseguir informações, consumir produtos e entretenimento.

Além desses sites, outros que não poderiam ficar de fora são as redes sociais. Algumas plataformas como o Facebook, Twitter e Instagram também são records de pesquisas e acessos na internet.

Esses foram alguns dos sites em destaque em variadas áreas em 2021. Se você também acessou algum deles, esperamos que tenha encontrado conteúdos de qualidade.