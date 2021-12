Care Plus implementa controle de acesso sem contato

Compartilhe Facebook

Barueri, SP 28/12/2021 – A tecnologia biométrica MorphoWave da IDEMIA foi um diferencial para a reabertura das atividades da Care Plus.

Em parceria com a IDEMIA, a empresa Compet, especializada em soluções integradas de segurança eletrônica e comunicação, instalou na sede da operadora premium de saúde Care Plus, em Barueri (SP), uma solução de controle de acesso inovadora, com sistema de autenticação por biometria sem contato, o MorphoWave Compact, que garante a autenticação segura de pessoas e controle de acesso preciso às áreas.

O projeto teve início em julho de 2020 como uma resposta à demanda da CarePlus por um sistema de controle de acesso que fosse mais rápido e preciso. A propósito, o avanço da contaminação pela Covid-19 intensificou essa necessidade, especialmente depois que o prédio central da CarePlus foi fechado. No entanto, a implantação da solução de controle de acesso sem contato MorphoWave permitiu, em seguida, a reabertura do prédio administrativo da matriz em São Paulo.

“A tecnologia biométrica MorphoWave da IDEMIA foi um diferencial para a reabertura das atividades da Care Plus, pois a leitura da identificação dos funcionários é feita de forma higiênica, ou seja, sem a necessidade de tocar em nada, apenas passando as mãos sobre o sensor do equipamento”, comenta Ricardo Miralha, gerente de vendas para Brasil e Cone Sul na IDEMIA.

“Em tempos de pandemia, as tecnologias biométricas sem contato da IDEMIA são a melhor escolha para manter os ambientes hospitalares e centros de saúde seguros, pois proporciona higiene e conveniência no controle de acesso dos funcionários”, completa Miralha.

“A solução instalada pela Compet proporciona ao profissional de saúde dar um passo à frente em termos da atual gestão de controle da empresa, além de manter melhores padrões de higiene”, explica Alexandre Novaes Batista, gerente comercial da Compet.

A tecnologia MorphoWave possibilita a verificação das impressões digitais de quatro dedos em menos de um segundo a partir de uma simples passagem da mão pelo sensor. Graças a facilidade de uso e velocidade de processamento é possível identificar até 50 pessoas por minuto. Com a ampla adoção de soluções de biometria nos últimos anos, a privacidade dos dados biométricos tem ganhado cada vez mais importância. As soluções biométricas da IDEMIA aderem às mais rigorosas regulamentações de privacidade tais como GDPR e LGPD.

Website: https://www.idemia.com/