Empresa de tecnologia industrial abre inscrições para sessão de diagnóstico

* Por: - 29 de dezembro de 2021.

Rio de Janeiro 29/12/2021 –

Pequenas e médias indústrias receberão gratuitamente o parecer de especialista sobre a saúde do negócio e plano de ação para 2022

Em um ambiente cada vez mais competitivo, identificar os gargalos e tomar ações assertivas são vitais para o sucesso de qualquer empresa. Na primeira edição do programa Diagnóstico Industrial 360, desenvolvido pela especialista em tecnologia neste segmento, Nomus (nomus.com.br), 20 indústrias serão contempladas com uma sessão de consultoria particular para receberem um diagnóstico macro quanto às suas vulnerabilidades e sugestões de ações para implementar melhorias ao seu processo no ano que se inicia.

O Diagnóstico Industrial 360, que vai do dia 10 a 14 de janeiro, é aberto às lideranças de pequenas e médias fabricantes, montadoras, prestadores de serviços industriais e outras atividades de transformação de qualquer lugar do país. A sessão on-line, com duração de uma hora, será conduzida pelo engenheiro e diretor da Nomus, Thiago Leão.

“Usamos nossa expertise em gestão para criar um diagnóstico capaz de servir como um mapa para o gestor avaliar a saúde do seu negócio, identificando os principais setores ou processos que precisam de mais atenção. Queremos que ele saia com insights que lhe permitam criar um plano de ação para implementar e obter melhores resultados”, comentou o diretor.

A participação da indústria no Diagnóstico Industrial 360 é gratuita e a inscrição deve ser feita pelo site https://material.nomus.com.br/diagnostico-industrial-360. Após se inscrever, o participante receberá um formulário por email e o link para agendar sua sessão de consultoria com o especialista.

As vagas são limitadas às primeiras 20 indústrias que preencherem a aplicação até dia 10 de janeiro.

Website: https://www.nomus.com.br/erpindustrial/