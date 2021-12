Canudo de papel e a sua relação com a preservação da natureza

Compartilhe Facebook

Empresas e pessoas responsáveis por suas ações colhem resultados melhores no futuro.

Com o crescimento da consciência ambiental e a busca por um futuro sustentável, muitas medidas estão sendo adotadas ao redor do mundo. Pessoas, empresas e instituições têm buscado maneiras de tratar o assunto e trazer à tona a importância da preservação do meio ambiente. Exemplo disso é o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), um dos maiores e mais importantes processos seletivos do país que neste ano abordou temas como: reciclagem, preocupações com a natureza e até mesmo o desastre em Mariana.

Nesse cenário de conscientização, um produto que vem ganhando bastante destaque, e novos consumidores, é o canudo de papel biodegradável. A alternativa para consumo sustentável substitui os canudos plásticos, responsáveis por muitos problemas relacionados ao meio ambiente. “No mercado já há algum tempo, os canudos de papel biodegradáveis começam a desempenhar papel fundamental na preservação do meio ambiente, diminuindo a poluição dos mares, oceanos, rios e esgotos”, ponderou Gustavo Ferreira, CEO da Canubio, fabricante de canudos de papel biodegradáveis.

O empresário lembrou que segundo dados do Banco Mundial, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo, com 11,3 milhões de toneladas. “O descarte do plástico é mais complicado e possui um grande tempo de decomposição, o que muitas vezes causa a morte de diversos animais e traz danos para a biodiversidade”, ressaltou.

Quando o assunto é a preservação da natureza, deve-se prezar por toda atitude que seja sinônimo de menos impacto. “Da coleta seletiva à mudança de hábito é importante entender como as atitudes podem contribuir para um ambiente melhor e começar a colocar isso em prática. Essa regra vale para empreendedores aplicarem em seus negócios, como também para as pessoas em suas casas”, destacou Gustavo Ferreira.

Em relação às empresas, o CEO da Canubio afirma que empresas comprometidas com a procedência de sua matéria-prima tendem a ganhar mais. “Atualmente, os consumidores estão mais atentos aos processos de produção, bem como à maneira como as empresas se posicionam. Demonstrar preocupação com a natureza é um diferencial”, finalizou.

Website: https://www.canubio.com.br/