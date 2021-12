Estética do sorriso: tratamentos odontológicos que aumentam a autoestima

Compartilhe Facebook

É comum encontrar propagandas em outdoors e capas de revistas com modelos exibindo um sorriso perfeito. Hoje em dia é possível, sim, ter um sorriso de estrela de cinema. Tudo graças à odontologia estética, área que trabalha de forma integrada com outras especialidades e profissionais para transformar sorrisos, modificar cores, formatos e deixá-los com uma aparência ainda mais bonita.

A estética do sorriso é um dos fatores que ajudam na autoestima saudável de qualquer indivíduo, e possui outros benefícios, como bem-estar e autoconfiança. O profissional de Odontologia Estética e Restauradora, Dirceu Vieira, comenta da importância em investir na boa aparência do sorriso: “As pessoas têm valorizado muito mais seus dentes. Afinal, ter um sorriso saudável e bonito significa ser bem aceito na sociedade moderna”.

Dirceu aponta as mudanças significativas no comportamento das pessoas em relação à saúde bucal, ao longo de mais de 35 anos de carreira, os pontos fundamentais é a tonalidade dos dentes e a aparência. “As pessoas querem dentes cada vez mais brancos e um sorriso perfeito. As orientações do dentista e a divulgação dos cuidados de escovação, bochechos e uso de fio dental junto com o flúor, melhorou a relação dos pacientes com a saúde bucal”, explica.

Benefícios da odontologia estética

Essa área da odontologia está avançando rapidamente, desenvolvendo técnicas e materiais cada vez mais seguros e resistentes para melhorar o conforto e satisfação dos que procuram atendimento. É comum notar quando o paciente recebe um tratamento que envolve a parte estética do sorriso, não somente quando é funcional, como é o caso do tratamento de canal, por exemplo; pois os relatos ressaltam sentimentos de satisfação, alegria, motivação e confiança.

O primeiro passo para cuidar da saúde bucal acaba progredindo em alguns casos para mais consistência nos cuidados diários do sorriso. Além dos benefícios emocionais, resultado do tratamento estético odontológico, contribui para maior atenção à saúde da boca.

A especialidade de odontologia estética também é conhecida como dentística, ela também se tornou a porta de entrada de muitos pacientes para um aprofundamento da saúde bucal. “Hoje em dia, procura-se mais o dentista querendo melhorar sua estética bucal e facial do que por motivos dolorosos”, comenta Dirceu. O profissional também destacou algumas possibilidades propostas pela área: “clareamento dental, lentes de contato dentais, facetas laminadas, coroas de porcelana sem desgaste, reforços dentários, entre outros”.

Os equipamentos também auxiliam na área da odontologia. O laser duo , por exemplo, atua com dois comprimentos de onda no mesmo aparelho, Laser Vermelho (660nm) e Laser Infravermelho (808nm). O Laser DUO atua nas diferentes especialidades da Odontologia como uma ferramenta tecnológica indispensável. A utilização dessa Terapia Fotônica, quando associada aos mais diferentes procedimentos odontológicos, proporciona maior conforto aos pacientes e maior confiabilidade no trabalho do cirurgião-dentista.

