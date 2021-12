Lifting facial: para quem é indicado o Mini Lifting?

Compartilhe Facebook

O Mini Lifting Facial é uma variação do Face Lifting, Cirurgia da Face ou também conhecida como Lifting Facial. Ela trata o excesso de rugas e de pele, e é indicado para pacientes entre 30 e 50 anos. O procedimento foi criado pelo Doutor Backer, em Nova York, para atender a necessidade de mulheres mais jovens que apresentam envelhecimento precoce, mas sem grande quantidade de excesso de pele.

O Mini Lifting Facial foi indicado inicialmente para pacientes com idade entre 30 e 50 anos, que apresentam um grau leve de flacidez no rosto e que já tinham a necessidade de realizar o procedimento para sua correção. O fator idade pode variar dependendo dos fatores genéticos e ambientais de cada paciente. O tratamento corrige principalmente flacidez do terço médio inferior do rosto, da linha da mandíbula, a flacidez ao redor da boca e a do pescoço. A paciente vai apresentar também uma melhora no sulco nasogeniano, popularmente conhecido como bigode chinês.

Muitos pacientes desejam fazer uma cirurgia plástica no rosto e temem que o procedimento deixe alguma cicatriz pequena ou extensa. Sobre isso, o Doutor Daniel Backer criou um procedimento em que os sinais deixados após a cirurgia sejam significativamente menores. No Mini Lifting Facial a cicatriz é restrita a parte da frente da orelha e de trás.

A cicatriz na parte da frente da orelha costuma ser praticamente imperceptível, ficando cada vez menos visível com o avanço da cicatrização e recuperação do paciente. Este tipo de cirurgia é indicado para pessoas que buscam margens seguras que não ficarão com marcas após a cirurgia. A principal vantagem é a rápida recuperação do paciente, não havendo inchaço extenso no rosto e roxidão. Além disso, esta cirurgia a longo prazo apresenta o melhor custo benefício em comparação a outros procedimentos.

O Mini Lifting Facial é uma cirurgia que tem a recuperação relativamente rápida, principalmente em comparação ao Lifting Facial Completo, por volta de duas semanas o paciente já está liberado para voltar ao trabalho e rotina comum. As vantagens de se optar pelo Mini Lifting Facial se estendem para aqueles que tem baixa resistência de recuperação pós-cirúrgica, procura intervenções para tratamento de pequenos excessos de pele facial e visam melhorias em sua aparência.

Como alternativa não invasiva, o jato de plasma também é um tratamento eficaz no tratamento de rugas, linhas de expressão, manchas escuras na pele, cicatrizes e outros sinais de envelhecimento, promovendo um efeito “lifting”. O tratamento com jato de plasma é realizado com auxílio de uma caneta ou aparelho de jato de plasma e estimula a produção de colágeno e fibras elásticas através do reequilíbrio do potencial elétrico das membranas celulares. Dessa forma, é possível melhorar e corrigir irregularidades, como rugas, linhas de expressão e outros sinais de envelhecimento. O jato de plasma é indicado para rejuvenescimento, manchas na pele e verrugas.

