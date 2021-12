Mercado global de publicidade pode chegar a US$ 803,3 bilhões

Compartilhe Facebook

Brasil 30/12/2021 – As empresas andam buscando cada vez mais agências de publicidade com o foco em ampliar vendas e se destacar no mercado.

Especialista comenta sobre os processos ao investir em estratégias de marketing e expectativas de investimentos em publicidade para os próximos anos.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Deloitte, em parceria com o Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP), nos últimos 20 anos a taxa anual de crescimento nos investimentos em publicidade foi de 4,5% acima da inflação. Além disso, segundo dados apontados na pesquisa, a participação da internet nos investimentos publicitários tem crescido, e a tendência é que aumente em 85% até 2024.

Muitas empresas estão em fase de reestruturação e vêm tomando iniciativas para o crescimento de vendas, afirma o especialista Giva Alexandre, da Tech Publicidade. “As empresas andam buscando cada vez mais agências de publicidade com o foco em ampliar vendas e se destacar no mercado e essa realidade não é apenas para as grandes empresas, pois hoje o investimento de uma agência cabe no bolso das pequenas e médias empresas também”, completa.

Segundo a pesquisa feita pela Deloitte, em 2020 foram investidos R$ 49 bilhões na compra de espaços publicitários, o que foi acompanhado por um aumento do PIB de R$ 418,8 bilhões. O aumento do lucro das empresas não é a única vantagem do investimento em publicidade, acrescenta Giva Alexandre.

Giva conta ainda que a publicidade pode colaborar com a redução de custos, planejamento e otimização do tempo em atividades, melhoria nas métricas e resultados de marketing, entre outros. “Os investimentos em publicidade podem auxiliar a organização de diversas formas, principalmente na identificação do público-alvo e disseminação da mensagem correta”, complementa.

A pesquisa da Deloitte mostrou que a quantidade de conteúdo e estímulos que as pessoas recebem traz para a publicidade o desafio de ser ainda mais relevante. Foi destacado no estudo que a missão da área agora é conquistar o público no momento certo e com a linguagem adequada.

Com a pandemia decorrente do novo coronavírus, algumas transformações foram aceleradas. A pesquisa aponta que a TV, por exemplo, teve recordes de audiência em 2020, com picos históricos de consumo.

Giva conta que, com a pandemia, muitas organizações passaram a mudar a maneira de se comunicar. “As empresas entenderam que a publicidade é uma estratégia de comunicação. Foi preciso compartilhar mensagens de otimismo e apoiar o público, não apenas vender o produto. As agências de publicidade passaram a ser aliadas das empresas, a fim de planejar a nova linguagem, identidade e mensagem que cada organização desejou transmitir”, comenta.

O relatório publicado pela Deloitte indica ainda que a expectativa de crescimento do mercado global de publicidade é de US$ 803,3 bilhões de dólares em 2027, só para a publicidade acessada por telefones celulares. Outros US$ 221,4 bilhões serão movimentados pela publicidade acessada por computadores e laptops.

Com a melhora relativa da pandemia do Covid-19, devido ao avanço da vacinação, as empresas estão aos poucos voltando para suas atividades normais. A expectativa para os próximos anos é que o investimento em publicidade continue aumentando e a comunicação das empresas com os stakeholders seja ainda mais próxima.

