Mercado de livros de autoajuda e religiosos cresce em 2021

* Por: - 3 de janeiro de 2022.

São Paulo 3/1/2022 – “Deus tem muito mais para entregar em suas mãos, basta que você resista ao mal”, afirma o Bispo Rodovalho.sim

Ranking dos 10 livros mais vendidos de 2021: os livros mais vendidos no período foram: “O Discípulo”, de Juan Carlos Ortís e “Fale às Estrelas”, do escritor Bispo Robson Rodovalho, que surpreendeu com a marca de 100 mil vendas”.



A venda de livros aumentou em 48,5% no primeiro semestre de 2021, de acordo com o Sindicato Nacional dos Editores de Livros. O faturamento alcançou R$ 1,19 bilhão, 39% a mais que no ano anterior, atingindo a marca de 28 milhões de exemplares vendidos.

A plataforma Clube de Autores, de autopublicação de livros, teve um crescimento exponencial na pandemia. Hoje a plataforma representa 27% dos livros publicados no país e registrou aumento de 51% na procura por títulos de autoajuda e religiosos.

Nesse contexto, o portal PublishNews também ranqueou os livros mais vendidos em 2021. São eles: “Mais esperto que o diabo”, “O poder da autorresponsabilidade”, “Mulheres que correm com lobos”, “Torto arado”, “Mindset milionário”, “Do mil ao milhão”, “A garota do lago”, “Vermelho, branco e sangue azul”, “Pai rico, pai pobre” – Edição de 20 anos.

O Portal Gazeta Cristã também levantou o ranking dos 10 livros mais vendidos do ano (2021). O best seller do ano – “O Discípulo” – ganhou uma procura enorme após o falecimento do seu autor, o pastor Juan Carlos Ortíz. “Ortíz, que chegou a ministrar para milhões de pessoas, hoje é considerado referência mundial e com grande influência para a formação de líderes brasileiros”, afirmou Lucas Santos, jornalista do Portal Gazeta Cristã.

Pelo segundo ano consecutivo, o escritor e líder evangélico, Robson Rodovalho, angariou milhares de leitores para um novo título – “Fale às Estrelas – Força para vencer momentos difíceis” – que logo na primeira tiragem atingiu mais 90 mil cópias, segundo levantamento.

Na lista, também entraram outros escritores brasileiros como Clóvis de Barros Filho, Pastor Tiago Brunet e Luciano Subirá. O falecido autor C.S. Lewis ganhou ainda mais espaço no mercado brasileiro após reedições de seus livros, e hoje domina grande parte do ranking de mais vendidos.

A Bíblia Sagrada continua sendo o livro mais vendido anualmente em todas as suas versões. Mas, desta vez, o portal destacou os autores nacionais e internacionais que somam no conhecimento de autoajuda e liderança.

A lista de livros se baseia nos rankings de venda da Amazon, Submarino e informações consultadas nas principais editoras do Brasil.

Para ver o ranking completo, basta acessar www.gazetacrista.com/ranking-de-livros-2021.

Website: https://www.gazetacrista.com.br/livros-cristaos-mais-vendidos-de-2021