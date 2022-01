Alunos brasileiros recebem resultado de exame mundial de educação

Compartilhe Facebook

São 201 estudantes no Brasil, de um total de 16.860 estudantes em todo o mundo, que recebem os resultados do Programa do Diploma realizado pela organização educacional International Baccalaureate

No Brasil, 201 alunos de 11 escolas receberão o resultado hoje dos exames do Programa do Diploma realizados em novembro de 2021 pelo International Baccalaureate (IB). Em toda a América Latina, um total de 8.867 alunos, de 199 escolas, participaram da iniciativa.

O Programa do Diploma (PD) é cursado por alunos entre 16 e 19 anos durante os últimos dois anos do ensino médio. O currículo do PD consiste em seis grupos de disciplinas e seus componentes principais: Teoria do Conhecimento (TdC), Criatividade, Atividade e Serviço (CAS) e Monografia. Graças a esses componentes fundamentais, os alunos refletem sobre a natureza do conhecimento, realizam pesquisas independentes e conduzem um projeto que muitas vezes envolve atividades de serviço comunitário.

O objetivo do PD é preparar e facilitar a entrada dos alunos no ensino superior. Mais de 5.000 universidades em cerca de 100 países recebem inscrições e transcrições acadêmicas de alunos do IB. Atualmente, a organização oferece seus programas para um total de 5.500 escolas públicas e privadas para permitir o acesso à educação de excelência para crianças e jovens de todo o mundo.

Olli-Pekka Heinonen, Diretor Geral do IB, comenta: “Os últimos dois anos foram incrivelmente desafiadores para nossos alunos, professores e escolas. Alunos, professores, famílias e escolas estiveram envolvidos em uma transformação no setor da educação, onde novas formas de aprendizagem e ensino foram adotadas. Foi assim que, em toda a comunidade educacional, houve uma demonstração de adaptação, comprometimento e resiliência, essenciais e transcendentais para sustentar a educação entre todos.”

O PD, além de exigir dedicação especial dos alunos, também exige o comprometimento dos professores. “Os professores, além de terem suas tarefas diárias nas escolas, apoiam seus alunos na realização do Programa e também no momento dos exames. Acompanham de perto a formação de seus alunos, buscam técnicas entre os colegas para explicar os temas de formas diferentes, fornecem ferramentas para que seus alunos criem asas e brilhem com suas exposições e monografias e, adicionalmente, oferecem seu tempo após as aulas. Eles estão muito comprometidos com a educação de qualidade no Brasil e contribuem para que os alunos realizem os exames internacionais e façam a diferença em suas vidas pessoais e profissionais”, comentou Natalia Tieso, Diretora de Desenvolvimento Regional para a América Latina do International Baccalaureate.

O IB trabalha em estreita colaboração com escolas, universidades e ministérios da educação para manter e promover o reconhecimento das qualificações. Há mais de 50 anos, os programas da organização têm proporcionado uma estrutura forte e coerente, bem como a flexibilidade para adequar a educação dos alunos à sua cultura e contexto. Ele foi projetado para formar pessoas íntegras que possam enfrentar os desafios atuais com otimismo e uma mente aberta. É assim que os programas do IB permitem que os professores formem jovens resilientes e motivados, que tenham o conhecimento, as habilidades e o senso de propósito necessários para serem bem-sucedidos ao longo de suas vidas, ajudando assim a tornar o mundo um lugar melhor.