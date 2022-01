Serviços de assessoria auxiliam novos investidores financeiros

Compartilhe Facebook

4 de janeiro de 2022.

São Paulo – SP 4/1/2022 – Este profissional atua junto a bancos de investimentos com o objetivo de sanar as dúvidas de investidores e orientá-los sobre os produtos disponíveis no mercado

Número de investidores na bolsa cresceu 43% em 2021; especialista em assessoria de investimentos explica as principais características da atuação do profissional



No Brasil, o número de investidores na bolsa cresceu 43% em 2021, em plena pandemia de Covid-19. A informação é da B3, bolsa de valores oficial do Brasil, sediada em São Paulo, que revela que o país ultrapassou a marca de 3,8 milhões de contas cadastradas em junho deste ano – em 2019, eram 2,2 milhões. O balanço, realizado com base no banco de dados da própria B3, considera investidores em renda variável, como ações e fundos de investimento imobiliário.

Apesar da alta, sete em cada dez brasileiros (71,8%) ainda não têm o costume de investir, segundo pesquisa do Instituto Reclame Aqui. Vinicius Silva Serra, CEO da Saron Investments – empresa do mercado financeiro que atua com assessoria de Investimento -, acredita que a falta de conhecimento é a principal barreira para a adesão de novos investidores.

“De fato, embora apresente alternativas acessíveis e de fácil compreensão, o mercado financeiro não pode ser visto como algo simples de lidar. Afinal, cada ativo possui características específicas e é necessário entendê-las para tomar as melhores decisões”, afirma.

Na análise de Serra, algumas pessoas superam o entrave inicial e começam a investir, mas sem atentar para os cuidados necessários. “Em consequência, correm riscos que poderiam ser evitados com informações básicas. E, em momentos de crise, a chance de enfrentar problemas é ainda maior”, afirma. “Sabemos que nem sempre é fácil encontrar informações sobre os investimentos disponíveis no mercado – e pode ser ainda mais desafiador fazer boas escolhas”.

Dito isto, segundo o especialista, ganha destaque a figura do assessor de investimentos, profissional especializado e certificado para atuar no mercado financeiro. O assessor deve ser registrado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) – órgão que regulamenta a profissão no Brasil. “Este profissional atua junto a corretoras e bancos de investimentos com o objetivo de acolher as dúvidas de investidores e orientá-los sobre os produtos disponíveis no mercado, podendo orientar os iniciantes da melhor forma possível”.

Qual o papel de um assessor de investimentos?

Para o CEO da Saron Investments, uma das principais dificuldades de investidores – sejam novatos ou já experientes – é se manter atualizado sobre todos os investimentos disponíveis no mercado. Assim, prossegue, ser acompanhado por este profissional ajuda a economizar tempo na hora de conhecer as possibilidades de investimento e, consequentemente, a escolher os melhores produtos e ativos para sua carteira.

Serra explica que um dos pontos fundamentais para investir melhor é estar ciente dos riscos de cada ativo. “Em um momento de crise, por exemplo, o perigo de ter prejuízo se torna maior se você não tiver investido com uma boa diversificação de carteira. Um caso comum é alguém que aloca boa parte do seu patrimônio na renda variável e se assusta com a queda da bolsa. Em muitos casos, as pessoas precisam realizar resgates – ou o fazem por medo de o mercado cair ainda mais – e acabam sofrendo prejuízo”, finaliza.

