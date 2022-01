Relatório anual Strava 2021: ciclismo continua quebrando recordes

Compartilhe Facebook

5 de janeiro de 2022.

Maringá-PR 5/1/2022 – Strava: ciclismo no mundo em 2021, e comparação com 2020

O mundo continuou a ser marcado pela pandemia, mas o aspecto positivo do relatório é que, nos esportes, o aumento explosivo que começou em 2020 não mostra sinais de desaceleração.

A plataforma Strava, com mais de 95 milhões de utilizadores, acaba de apresentar o seu já tradicional relatório anual, no qual compila e divulga alguns dados sobre a atividade esportiva mundial e nacional.

2021 continuou a ser marcado pela pandemia, mas o aspecto positivo do relatório é que, nos esportes, o aumento explosivo que começou em 2020 não mostra sinais de desaceleração. No ciclismo, mais quilômetros foram percorridos em 2021 do que em 2020 e 2019.

Ao contrário de outros anos, e infelizmente para os mais curiosos, este Relatório Strava foca em esportes mais gerais, por isso não se encontra muitos dados interessantes sobre a atividade anual de ciclismo.

Strava: ciclismo no mundo em 2021, e comparação com 2020

2021

Distância total percorrida: 16 bilhões de km

Ganho de elevação total: 146,3 bilhões de m

Distância média por atividade: 26,3 km (Homens: 27,8 km – Mulheres 20,5 km)

Duração média por atividade: 1:17:59 ‘(Homens: 1:19:46 – Mulheres: 1:10:19)

2020

Distância total percorrida: 13 bilhões de km

Ganho de elevação total: 121,9 bilhões de m

Distância média por atividade: 25,4 km (Homens: 26,7 km – Mulheres 19,8 km)

Duração média por atividade: 1:15:49 ‘(Homens: 1:17:23 – Mulheres: 1:08:11)

Relatório completo: https://blog.strava.com/press/yis2021/

