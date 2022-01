Solução de cibersegurança fornece segurança na nuvem para a AWS

Compartilhe Facebook

5 de janeiro de 2022.

São Paulo 5/1/2022

A solução aumenta a visibilidade, melhora a governança e a detecção de ameaças em seu ambiente de nuvem

A Radware, fornecedora de soluções de segurança cibernética e entrega de aplicações, anunciou hoje que a Armis, uma das principais provedoras de visibilidade unificada de ativos e de plataforma de segurança, escolheu o Radware Cloud Native Protector para proteger seu ambiente de Amazon Web Services (AWS). A empresa nascida na nuvem adotou a solução da Radware para fortalecer sua postura de segurança na nuvem e identificar potenciais vulnerabilidades antes que elas evoluam para ameaças.

A plataforma de segurança da Armis permite que as empresas usem e controlem de forma segura dispositivos IoT e outros dispositivos não gerenciados sem o temor de comprometimento devido a ataques cibernéticos. A Armis procurava uma solução que desse à sua equipe de DevOps total visibilidade e controle de seu ambiente de nuvem pública. A empresa recorreu à Radware para permitir que sua equipe rastreie remotamente os ativos, supervisione o acesso a recursos sensíveis e detecte atividades suspeitas.

“A equipe da Radware entende que somos uma empresa dinâmica, com requisitos que estão em constante mudança”, comentou Roi Amitay, líder de DevInfra na Armis. “O Radware Cloud Native Protector desempenha um papel essencial na proteção do nosso ambiente de nuvem. Isso nos ajuda a obtermos visibilidade completa de nossa nuvem e a focarmos no que mais importa.”

A solução da Radware aumenta a visibilidade e o controle que a Armis tem sobre seu ambiente de nuvem pública. Ela automatiza a análise manual e notifica a Armis sobre quaisquer ativos expostos publicamente e potenciais ataques cibernéticos para ajudar a empresa a priorizar seu trabalho.

“Empresas nativas da nuvem como a Armis têm requisitos de segurança únicos e em constante mudança que precisam de soluções especializadas”, citou Gilad Barzilay, Diretor de Vendas em Nuvem Pública da Radware. “Nosso Cloud Native Protector não só protege as cargas de trabalho da Armis na nuvem, mas também está continuamente avaliando riscos e melhorando a visibilidade e a governança de sua nuvem.”

O Radware Cloud Native Protector é uma solução sem agente que fornece visibilidade centralizada e relatórios para cargas de trabalho e contas da AWS e do Microsoft Azure. Seu intuitivo painel centralizado de 360 graus mostra alertas priorizados em contas e nuvens, para que as equipes de segurança saibam em qual alerta se concentrar primeiro. Usando uma abordagem em várias camadas que abrange uma ampla postura de segurança da nuvem e ameaças a cargas de trabalho individuais, a solução também identifica e impede a exposição pública de ativos voltados para o público, configurações erradas de segurança na nuvem, permissões excessivas e atividades maliciosas na nuvem.