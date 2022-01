Empresas digitais apostam em expansão para o exterior

Compartilhe Facebook

* Por: - 6 de janeiro de 2022.

São Paulo, SP 6/1/2022 – Iniciar expansões para os Emirados Árabes tem relação com o grande potencial econômico da região – Rodrigo Paiva, CEO da Kyraly.

Com o aumento das compras online, muitas empresas começaram a trabalhar com o mercado digital, principalmente na região dos Emirados Árabes, aproveitando o crescente potencial econômico da área.

De acordo com a pesquisa realizada pela Fundação Dom Cabral (FDC), 71% das empresas entrevistadas pretendem entrar em novos mercados nos próximos anos. Empresas relacionadas ao ramo de marketing de performance também começaram a investir e trabalhar com o mercado exterior. Esse novo modelo de negócio tem como foco principal o crescimento das marcas para canais direcionados, por meio da entrega de resultados concretos, através de campanhas e de ações.

Com o crescimento do mercado digital e do e-commerce durante a pandemia, muitos players começaram a procurar por empresas que contribuíssem para o crescimento de suas vendas. Ainda segundo a FDC, 57% das empresas tiveram bons resultados internacionais, mesmo inseridas em um contexto pandêmico.

Uma região que ganhou grande destaque na busca por esse tipo de serviço foi a dos Emirados Árabes. Em uma projeção feita pelo site Emira Biz, até 2022, espera-se um crescimento de mais de 27% em vendas pelo comércio eletrônico daquela localidade, confirmando assim o elevado potencial econômico para investimentos na área e ampliando as possibilidades e oportunidades para o marketing digital.

Ademais, o trabalho voltado para a área de mídias pagas e de ranqueamento de SEO tem dado bons resultados, quando comparado entre os sites daquela mesma região, devido à presença de multinacionais especializadas, como informado no site Emira Biz.

Em relação ao tráfego pago, é possível visualizar duas situações, a primeira inclui nichos ultracompetitivos, com páginas totalmente voltadas para anúncios. No entanto, outra situação encontrada, é a ampla facilidade de anunciar com mídias pagas. Para a maioria dos segmentos, existe bastante espaço para advertising.

Além disso, por se tratar de uma região altamente conectada e com amplo uso da língua inglesa no dia a dia, ranquear páginas de resultados em inglês é mais concorrido e, também, mais vantajoso e eficiente, do que com pesquisas em árabe, por exemplo.

Segundo Rodrigo Paiva, CEO da empresa Kyraly, agência especializada em performance, “Empresas que estão iniciando expansões para os Emirados Árabes fazem isso, principalmente, devido ao potencial econômico da região, que possui uma rede logística desenvolvida, com forte apoio governamental, atendendo as demandas de internacionalização de diversas marcas”.

Website: https://kyraly.com/

