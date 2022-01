Escola de Gastronomia Chef Gourmet chega a Palhoça

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 6 de janeiro de 2022.

Palhoça/SC 6/1/2022 – A unidade de Palhoça contará com 580 m² divididos em dois andares, oferecendo cursos voltados à Gastronomia e gestão

Empreendimento oferecerá cursos para profissionais e por hobby para atender demanda da região

A partir do dia 15 de janeiro, a cidade de Palhoça/SC contará com uma unidade da Escola de Gastronomia Chef Gourmet. A rede de escolas, que segue em expansão pelo Brasil, busca capacitar profissionais e atender entusiastas da Gastronomia. A unidade de Palhoça contará com 580 m² divididos em dois andares, oferecendo cursos voltados à Gastronomia e gestão, com um corpo docente capacitado, infraestrutura completa e um método de ensino prático. A escola ficará localizada próxima do shopping Via Catarina, no bairro Pagani.

A carência de ensino na área gastronômica da região foi o que motivou os sócios-proprietários da unidade, Márcia Gabrieli Sieburger e Antônio Paulo da Silva, a trazerem a Chef Gourmet para Palhoça. “Há um ano procuramos um curso de gastronomia na região e foi aí que percebemos a carência que a cidade tem de uma escola totalmente voltada à alta gastronomia. Naquele momento, tivemos certeza que a Chef Gourmet seria um sucesso em Palhoça!”, relatam os sócios. Márcia e Antônio são empresários e atuam no setor financeiro há anos, mas sempre foram apaixonados pela Gastronomia. “Unimos isso com a vontade de mudar a vida das pessoas e ajudá-las a realizar sonhos”, complementam.

Na avaliação dos sócios, com a pandemia, as pessoas optaram por ficar mais em casa e cozinhar para a família e amigos. “A Chef Gourmet irá preparar as pessoas para isso!”, destacam. “Por outro lado, muitos estão à procura de qualificação para abrir seu próprio negócio no setor gastronômico ou conseguir uma oportunidade de trabalho e a escola também oferece cursos profissionais com diferentes temáticas para capacitação deste público”, pontuam Márcia e Antônio. A escola criará 14 novas vagas de emprego, com o processo de seleção em andamento. “Nossa meta é atender aproximadamente 500 alunos até o final de 2022”, projetam os sócios.

Inicialmente, a Chef Gourmet Palhoça oferecerá mais de 10 cursos para profissionais e pessoas que têm a Gastronomia como Hobby: Chef de Cuisine, Chef Cuisine Jr., Chef Pâtisserie e Boulangerie, Chef Boucherie, Sommelier Profissional, Bartender Profissional, Gestão de Negócios, Inglês Cultural, Cozinha por Hobby, Panificação e Confeitaria por Hobby e Sommelier por Hobby. As matrículas para os cursos abrirão no dia 17 de janeiro. Entre as principais apostas dos sócios, estão os cursos de Chef de Cuisine e Chef de Cuisine Jr. “O Chef de Cuisine virá para qualificar o mercado de trabalho, nossa principal carência na região, enquanto o Chef de Cuisine Jr. irá agregar na educação infantil”, destacam.

Com um modelo de franquia lançado recentemente, a rede de Escola de Gastronomia Chef Gourmet está em expansão pelo Brasil. Mais informações pelo site: www.escolachefgourmet.com.br, Instagram www.instagram.com/chefgourmetpalhoca, WhatsApp (48) 99119.2221, telefone (48) 3083.2221.

Website: http://www.escolachefgourmet.com.br